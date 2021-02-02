Степанов: "красной" зоны в Украине нет, заболеваемость снизилась в три раза

Количество новых выявленных случаев коронавируса в Украине за минувшую неделю сократилось в три раза по сравнению с первой неделей декабря 2020 года.

Об этом 2 февраля во время ежедневного брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Так, за минувшую неделю выявили 27 157 больных COVID-19, а за первую неделю декабря было обнаружено 89 322 зараженных.

"Если посмотреть на количество госпитализированных, то в настоящее время этот показатель составляет 18 551 человек, тогда как за первую неделю декабря в медучреждениях пребывало 28 163 человека. Количество госпитализированных сократилось на 10 тысяч, количество выявленных – в три раза", – рассказал министр.

Степанов также отметил, что по уровню смертности на 1 млн человек Украина находится на 34-м месте среди стран Европы. Кроме того, сейчас в стране нет ни одного региона, который находился бы в "красной" зоне.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, где Украина будет закупать вакцину от COVID-19.