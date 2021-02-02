Киев снова опередил все регионы Украины по распространению COVID-19

За минувшие сутки, 2 февраля, коронавирусом в Киеве заразились 285 человек, что стало наибольшим приростом среди всех областей Украины.

В Киевской области зафиксировали 120 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 128 834 киевлян, в области –

69 445 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 2 377 человек (+6 за сутки), вылечились 71 145 пациентаов (+1 823). Продолжают бороться с вирусом 55 312 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро вторника, 2 февраля, в Украине официально подтверждены 1 223 879 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2394 – обнаружено за прошедшие сутки.