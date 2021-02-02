В Британии призвали расширить список симптомов коронавируса

Британские врачи призвали власти добавить насморк, боль в горле и головную боль в официальный список симптомов коронавируса и привести его в соответствие с классификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на заявление группы 140 семейных врачей Лондона. Ограничение распространения вируса с помощью расширенного перечня может привести к более быстрому падению количества заболевших, считают они.

Сейчас тремя основными признаками болезни в Великобритании считаются жар, кашель, потеря вкуса и запаха, при этом ВОЗ и американские медики признают и менее распространенные симптомы, к примеру, мышечную боль и диарею.

Британские медики заявили, что многие пациенты с более легкими симптомами даже не подозревали, что у них может быть вирус, поэтому не изолировались в период наибольшей заразности, подвергая опасности окружающих.

Они также уточнили, что им приходилось просить пациентов называть три признанных симптома, которых те не имели, чтобы позволить им пройти тест на коронавирусную инфекцию и выявить болезнь на ранней стадии.

Врач общей практики в Тауэр-Хамлетсе, почетный клинический лектор Университета Королевы Марии доктор Алекс Сохал рассказала, что в ее клинике часто встречаются пациенты с насморком, болью в горле, охриплостью, мышечной болью, усталостью и головными болями. Впоследствии тест на коронавирус у них дает положительный результат, уточнила она.

"Национальная кампания против коронавируса фокусируется на кашле, высокой температуре и потере обоняния или вкуса в качестве симптомов, о которых следует знать, – только пациенты с такими признаками могут получить доступ к тесту на COVID-19 онлайн через сайт бронирования", – подчеркнула она.

Врач сказала, что "жизненно важно", чтобы Великобритания изменила свое определение инфекции в соответствии с требованиями ВОЗ.

Ученые из Королевского колледжа Лондона также неоднократно призывали правительство Британии расширить список симптомов коронавируса.

Так, на минувшей неделе британские специалисты призывали включить так называемый язык COVID в контрольный список симптомов, поскольку он становится все более распространенным. По словам профессора Тима Спектора из Королевского колледжа Лондона, он видит все большее число инфицированных пациентов с язвами на языке, необычными язвами во рту и опухшими языками.

В целом, по его словам, у 35% больных коронавирусом в первые три дня, когда они наиболее заразны, появляются неклассические симптомы болезни.

Чтобы эффективно выявлять таких пациентов на ранних стадиях, необходимо расширить официальный перечень симптомов, уверены британские медики.

Напомним, что самыми распространенными симптомами коронавируса согласно определению ВОЗ считаются:

усталость

головная боль

потеря запаха

постоянный кашель

больное горло

высокая температура

одышка

необычные мышечные боли

боль в груди

потеря аппетита

хриплый голос

диарея

сильная усталость

боль в животе

сильная одышка.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что швейцарские ученые описали самые длительные симптомы у пациентов с COVID-19. Они могут сохраняться у людей в течение нескольких месяцев.

Речь идет об усталости, одышке и потере вкуса или обоняния, уточнили медики.