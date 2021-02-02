ВОЗ изменила рекомендации по прививкам от коронавируса для беременных
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила свои рекомендации, заявив, что беременные могут вакцинироваться от COVID-19 при наличии высокого риска заражения или сопутствующих заболеваний.
Однако, подчеркивают эксперты, прививку можно делать только после консультации с врачом. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.
Рекомендации касаются вакцин, разработанных компаниями Moderna и Pfizer. Так, ранее во Всемирной организации здравоохранения предупреждали, что беременным пока не стоит прививаться. Заявлялось, что у ученых не было достаточно данных, чтобы рекомендовать эти препараты женщинам, которые ждут ребенка.
"Учитывая то, что мы знаем об этом виде вакцины, у нас нет никаких конкретных оснований считать, что будут определенные риски, которые перевесили бы преимущества вакцинации для беременных", – сказано в обновленных рекомендациях.
Как пишет The New York Times, организация изменила этот пункт после критики врачей.
"Более терпимая формулировка ВОЗ дает беременным важную возможность пройти вакцинацию и защитить себя от серьезных рисков COVID-19", – отметила доктор Дениз Джеймисон, акушер из Университета Эмори и член экспертной COVID-группы в Американском колледже акушерства и гинекологии.
Карта распространения коронавируса в мире:
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее в ВОЗ призвали Великобританию приостановить вакцинацию, ограничившись только самыми уязвимыми категориями, чтобы обеспечить справедливое развертывание прививочной компании на глобальном уровне.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что количество новых случаев коронавируса в мире снижается уже третью неделю подряд – это говорит о том, что пандемию можно контролировать даже с мутациями.