ВОЗ изменила рекомендации по прививкам от коронавируса для беременных

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила свои рекомендации, заявив, что беременные могут вакцинироваться от COVID-19 при наличии высокого риска заражения или сопутствующих заболеваний.

Однако, подчеркивают эксперты, прививку можно делать только после консультации с врачом. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Рекомендации касаются вакцин, разработанных компаниями Moderna и Pfizer. Так, ранее во Всемирной организации здравоохранения предупреждали, что беременным пока не стоит прививаться. Заявлялось, что у ученых не было достаточно данных, чтобы рекомендовать эти препараты женщинам, которые ждут ребенка.

"Учитывая то, что мы знаем об этом виде вакцины, у нас нет никаких конкретных оснований считать, что будут определенные риски, которые перевесили бы преимущества вакцинации для беременных", – сказано в обновленных рекомендациях.

Как пишет The New York Times, организация изменила этот пункт после критики врачей.

"Более терпимая формулировка ВОЗ дает беременным важную возможность пройти вакцинацию и защитить себя от серьезных рисков COVID-19", – отметила доктор Дениз Джеймисон, акушер из Университета Эмори и член экспертной COVID-группы в Американском колледже акушерства и гинекологии.

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