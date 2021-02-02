В Китае накрыли сеть сбыта поддельной вакцины от COVID-19

В Китае разоблачили мошенническую сеть, которая занималась распространением поддельных вакцин против коронавируса.

В частности, было арестовано 80 продавцов и конфисковано по меньшей мере 3000 доз фейкового препарата. Об этом сообщает новостное агентство "Синьхуа".

Отмечается, что правонарушители наладили мошенническую схему еще с сентября 2020 года. Они заполняли ампулы обычным физраствором, зато сбывали их под видом вакцины против COVID-19 по высокой цене. Преступная деятельность была рассеяна в нескольких городах, в частности в Пекине, Шанхае и восточной провинции Шаньдун.

Местное издание Global Times со ссылкой на собственные источники, близкие к крупному производителю вакцин в стране, отмечает, что распространители фальсификата, пользуясь дефицитом этих препаратов в мире, вероятно, собирались отправить фальсификат в том числе и за границу. Более того, отмечается, якобы эта группа людей ранее контрабандным путем ввозила вакцины в Африку, хотя неизвестно, как им удалось покинуть страну.

"Вакцины, наполненные физраствором, наверное, не подействуют, но и не вызовут проблем со здоровьем, поэтому очевидно, что подозреваемые хотели денег, а не нанести вред людям", – прокомментировал эксперт по вакцинам Тао Лина из Шанхая.

В то же время Министерство общественной безопасности Китая начало специальную кампанию по борьбе с незаконным производством и продажей поддельных вакцин, контрабандой, незаконным прививками и другими преступлениями, связанными с вакцинами.

Тао Лина добавил, что в Китае каждый коробка с вакцинами против коронавируса имеет уникальный код, который необходимо сканировать при прививках для подтверждения подлинности. Хотя и возможно, что код может не сканироваться в процессе экстренной вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вакцина против COVID-19 производства Sinovac Biotech (Китай) не попадет в страну, если не будет соответствовать международным правилам регистрации.