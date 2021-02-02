В Украине снова прибавилось менее 3 тысяч больных COVID-19 за сутки
По состоянию на утро вторника, 2 февраля, в Украине официально подтверждены 1 223 879 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2394 – обнаружено за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 22 924 человека (+156 за сутки), а 1 035 372 пациента (+11 457 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.
Проведено тестирований за сутки – 31 620 (в частности методом ПЦР – 16 589, методом ИФА – 15 031).Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 285 случаев;
Винницкая область – 61 случай;
Волынская область – 99 случаев;
Днепропетровская область – 104 случая;
Донецкая область – 55 случаев;
Житомирская область – 14 случаев;
Закарпатская область – 91 случай;
Запорожская область – 217 случаев;
Ивано-Франковская область – 278 случаев;
Киевская область – 120 случаев;
Кировоградская область – 12 случаев;
Луганская область – 38 случаев;
Львовская область – 114 случаев;
Николаевская область – 27 случаев;
Одесская область – 131 случай;
Полтавская область – 98 случаев;
Ровенская область – 54 случая;
Сумская область – 20 случаев;
Тернопольская область – 63 случая;
Харьковская область – 158 случаев;
Херсонская область – 19 случаев;
Хмельницкая область – 13 случаев;
Черкасская область – 157 случаев;
Черновицкая область – 159 случаев;
Черниговская область – 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина получит вакцину от коронавируса через две недели. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, как будет происходить запись на вакцинацию.