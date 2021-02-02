В Украине снова прибавилось менее 3 тысяч больных COVID-19 за сутки

По состоянию на утро вторника, 2 февраля, в Украине официально подтверждены 1 223 879 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2394 – обнаружено за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 22 924 человека (+156 за сутки), а 1 035 372 пациента (+11 457 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.

Проведено тестирований за сутки – 31 620 (в частности методом ПЦР – 16 589, методом ИФА – 15 031).

г. Киев – 285 случаев;

Винницкая область – 61 случай;

Волынская область – 99 случаев;

Днепропетровская область – 104 случая;

Донецкая область – 55 случаев;

Житомирская область – 14 случаев;

Закарпатская область – 91 случай;

Запорожская область – 217 случаев;

Ивано-Франковская область – 278 случаев;

Киевская область – 120 случаев;

Кировоградская область – 12 случаев;

Луганская область – 38 случаев;

Львовская область – 114 случаев;

Николаевская область – 27 случаев;

Одесская область – 131 случай;

Полтавская область – 98 случаев;

Ровенская область – 54 случая;

Сумская область – 20 случаев;

Тернопольская область – 63 случая;

Харьковская область – 158 случаев;

Херсонская область – 19 случаев;

Хмельницкая область – 13 случаев;

Черкасская область – 157 случаев;

Черновицкая область – 159 случаев;

Черниговская область – 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина получит вакцину от коронавируса через две недели. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, как будет происходить запись на вакцинацию.