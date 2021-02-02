В Украине снова прибавилось менее 3 тысяч больных COVID-19 за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
8,1 т.
Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 2 февраля, в Украине официально подтверждены 1 223 879 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2394 – обнаружено за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 22 924 человека (+156 за сутки), а 1 035 372 пациента (+11 457 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.

Проведено тестирований за сутки – 31 620 (в частности методом ПЦР – 16 589, методом ИФА – 15 031).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 285 случаев;

  • Винницкая область – 61 случай;

  • Волынская область – 99 случаев;

  • Днепропетровская область – 104 случая;

  • Донецкая область – 55 случаев;

  • Житомирская область – 14 случаев;

  • Закарпатская область – 91 случай;

  • Запорожская область – 217 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 278 случаев;

  • Киевская область – 120 случаев;

  • Кировоградская область – 12 случаев;

  • Луганская область – 38 случаев;

  • Львовская область – 114 случаев;

  • Николаевская область – 27 случаев;

  • Одесская область – 131 случай;

  • Полтавская область – 98 случаев;

  • Ровенская область – 54 случая;

  • Сумская область – 20 случаев;

  • Тернопольская область – 63 случая;

  • Харьковская область – 158 случаев;

  • Херсонская область – 19 случаев;

  • Хмельницкая область – 13 случаев;

  • Черкасская область – 157 случаев;

  • Черновицкая область – 159 случаев;

  • Черниговская область – 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Пандемия коронавируса в Украине.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина получит вакцину от коронавируса через две недели. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, как будет происходить запись на вакцинацию.

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