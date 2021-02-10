Хроника коронавируса в Украине и мире на 10 февраля: за сутки прибавилось 378 тысяч больных

По состоянию на среду, 10 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились 107,4 млн человек. За минувший день выявили 378 057 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 25,5 млн человек, 102 тысячи из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались 2,3 млн пациентов. При этом выздоровели – более 79 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 95 тыс., Бразилии – 51 тыс. и Франции – 18 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 249 646 всех случаев инфицирования, болезнь унесла 23 771 жизнь, вместе с тем 1 084 608 человек переболели.

В Центре общественного здоровья Украины признали, что списки людей на вакцинацию еще не готовы полностью. Процесс надеются завершить на следующей неделе.

OBOZREVATEL собрал ответы на топ-вопросы о COVID-19. Предлагаем ознакомится с ними по ссылке.

За минувшие сутки, 9 февраля, коронавирусом в Киеве заразились 243 человека. В Киевской области зафиксировали 90 новых зараженных.

По состоянию на утро среды, 10 февраля, в Украине официально подтверждено 1 253 055 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3409 – обнаружено за прошедшие сутки, при этом 244 – дети. Госпитализировали 2046 пациентов.

Из-за мутаций коронавируса может потребоваться ежегодная вакцинация населения планеты. Так считает глава американской корпорации Johnson & Johnson Алекс Горски.

В период с 1 по 7 февраля 2020 года количество случаев коронавируса в мире снизилось на 17% по сравнению с прошлой неделей.

Нацсобрание (нижняя палата парламента) Франции приняло законопроект о продлении режима чрезвычайного санитарного положения из-за пандемии до 1 июня. За сутки в стране выявили более 18 тысяч новых случаев коронавируса.

В российской республике Удмуртия решили отменить обязательное ношение защитных масок. Послабление начнет действовать с 12 февраля.