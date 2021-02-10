COVID-19 в Киеве заболели еще 243 человека

За минувшие сутки, 9 февраля, коронавирусом в Киеве заразились 243 человека.

В Киевской области зафиксировали 90 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в городе инфицированы уже 130 567 киевлян, в области – 70 728 больных.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро среды, 10 февраля, в Украине официально подтверждено 1 253 055 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3409– обнаружено за прошедшие сутки, при этом 244 – дети.