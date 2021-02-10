Коронавирусом в Украине заболели почти 250 детей за сутки

По состоянию на утро среды, 10 февраля, в Украине официально подтверждено 1 253 055 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3409– обнаружено за прошедшие сутки, при этом 244 – дети. Госпитализировали 2046 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 23 934 человека (+163 за сутки), а 1 092 376 пациентов (+7768 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (410), городе Киев (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.

Проведено тестирований за сутки – 43 767 (в частности методом ПЦР – 27 795, методом ИФА – 15 972).

г. Киев – 297 случаев;

Винницкая область – 271 случай;

Волынская область – 111 случаев;

Днепропетровская область – 120 случаев;

Донецкая область – 98 случаев;

Житомирская область – 61 случай;

Закарпатская область – 238 случаев;

Запорожская область – 214 случаев;

Ивано-Франковская область – 410 случаев;

Киевская область – 150 случаев;

Кировоградская область – 43 случая;

Луганская область – 36 случаев;

Львовская область – 117 случаев;

Николаевская область – 37 случаев;

Одесская область – 115 случаев;

Полтавская область – 132 случая;

Ривненская область – 103 случая;

Сумская область – 48 случаев;

Тернопольская область – 105 случаев;

Харьковская область – 188 случаев;

Херсонская область – 50 случаев;

Хмельницкая область – 136 случаев;

Черкасская область – 108 случаев;

Черновицкая область – 191 случай;

Черниговская область – 30 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Минздрава Максим Степанов пообещал, что все население Украины обеспечат вакциной от COVID-19 уже до конца 2021 года.