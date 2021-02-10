Коронавирусом в Украине заболели почти 250 детей за сутки
По состоянию на утро среды, 10 февраля, в Украине официально подтверждено 1 253 055 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3409– обнаружено за прошедшие сутки, при этом 244 – дети. Госпитализировали 2046 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 23 934 человека (+163 за сутки), а 1 092 376 пациентов (+7768 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (410), городе Киев (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.
Проведено тестирований за сутки – 43 767 (в частности методом ПЦР – 27 795, методом ИФА – 15 972).Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 297 случаев;
Винницкая область – 271 случай;
Волынская область – 111 случаев;
Днепропетровская область – 120 случаев;
Донецкая область – 98 случаев;
Житомирская область – 61 случай;
Закарпатская область – 238 случаев;
Запорожская область – 214 случаев;
Ивано-Франковская область – 410 случаев;
Киевская область – 150 случаев;
Кировоградская область – 43 случая;
Луганская область – 36 случаев;
Львовская область – 117 случаев;
Николаевская область – 37 случаев;
Одесская область – 115 случаев;
Полтавская область – 132 случая;
Ривненская область – 103 случая;
Сумская область – 48 случаев;
Тернопольская область – 105 случаев;
Харьковская область – 188 случаев;
Херсонская область – 50 случаев;
Хмельницкая область – 136 случаев;
Черкасская область – 108 случаев;
Черновицкая область – 191 случай;
Черниговская область – 30 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Минздрава Максим Степанов пообещал, что все население Украины обеспечат вакциной от COVID-19 уже до конца 2021 года.