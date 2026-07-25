Президент Украины сообщил, что украинские дроны уже сейчас имеют дальность более 3 тысяч километров. По его словам, в этом году она достигнет 4 тисяч, а в следующем – будет составлять от 5 тысяч километров до 10 тысяч.

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Так от, не забігаючи надто вперед – щодо 4000: ця відстань охоплює не тільки, приміром, Новосибірськ, Барнаул, Томськ, Кемерово, Новокузнецьк, Горно-Алтайськ, Абакан (столицю Хакасії) і Красноярск, але й, зокрема, столицю Республіки Тива місто Кизил.

Кизил розташований саме в географічному центрі Азії й, незважаючи на те, що знаходиться на широті "майже українського" Курська, офіційно за кліматичними умовами прирівнюється в мордорі до Крайньої Півночі.

Столиця Тиви – одне з найбідніших, найбрудніших і найнебезпечніших міст у світі.

Найпопулярніша місцева розвага – вбивство людей за національною ознакою.

Найважливішим атрибутом шаманів Кизила є бубен.

І якщо Москва – це російська вітрина ("виставниця"), то Кизил – це кристалізована російська сутність.

Тива в Росії – більше, ніж Тива…