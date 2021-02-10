Вакцинация от COVID-19 может быть ежегодной, – глава Johnson & Johnson

Из-за мутаций коронавируса может потребоваться ежегодная вакцинация населения планеты.

Так считает глава американской корпорации Johnson & Johnson Алекс Горски. Об этом он во вторник, 9 февраля, сказал в эфире телеканала CNBC.

По его словам, COVID-19 меняется очень быстро, что, вероятно, скажется на эффективности вакцин.

"Думаю, по мнению большинства, в течение следующих нескольких лет мы будем делать прививку от коронавируса так же, как делаем прививки от гриппа. Мы пока не знаем, что именно будут включать в себя данные прививки", – заявил Горски.

Глава корпорации подчеркнул, что необходимо провести подготовку к вакцинации от коронавируса на следующие несколько лет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в украинском Минздраве объяснили, как проверяют эффективность вакцин от COVID-19. Она зависит от того, может ли заболеть человек, как ведет себя вирус при попадании в организм и как протекает заболевание после инъекции.