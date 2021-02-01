Хроника коронавируса в Украине и мире на 1 февраля: за сутки заболели менее 400 тысяч человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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Коронавирусная болезнь

По состоянию на понедельник, 1 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились около 103,5 млн человек. За минувший день выявили 395 465 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,2 млн пациентов.

При этом выздоровели – 75,1 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 107 тыс., Бразилии – 27 тыс. и Британии – 21 тыс.

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Пандемия коронавируса.
Распространение заболевания в мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине диагностировано 1 219 455 заражений COVID-19, от осложнений болезни умерли 22 707 человек, при этом 1 018 784 победили ее. По официальным данным, активными больными являются почти 179 тыс. украинцев.

Главное за 1 февраля:

  • Британские власти заявили, что социальное дистанцирование должно сохраняться еще минимум год, иначе в стране возможен новая вспышка смертей от коронавируса, пишет Daily Mail.

  • Во всем мире уже вакцинировались 94,5 млн человек, пишет Bloomberg. Лидером по количеству стали США – 30,5 млн человек. Далее в первую пятерку вошли Китай – 23 млн, Евросоюз – 12,1 млн, Великобритания – 8,9 млн, Израиль – 4,7 млн.

  • Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в апреле начнется производство вакцины Novavax, передает ТАСС.

  • В России заявили, что уже доставили во временно оккупированный Донецк первую партию вакцины "Спутник V", которая не прошла все стадии клинических испытаний.

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