Хроника коронавируса в Украине и мире на 1 февраля: за сутки заболели менее 400 тысяч человек

По состоянию на понедельник, 1 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились около 103,5 млн человек. За минувший день выявили 395 465 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,2 млн пациентов.

При этом выздоровели – 75,1 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 107 тыс., Бразилии – 27 тыс. и Британии – 21 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине диагностировано 1 219 455 заражений COVID-19, от осложнений болезни умерли 22 707 человек, при этом 1 018 784 победили ее. По официальным данным, активными больными являются почти 179 тыс. украинцев.

Эксперты ВОЗ посетили рынок морепродуктов в Ухане (Китай), где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса.

Названо возраст, в котором украинцы чаще всего заражаются коронавирусом.

Британские власти заявили, что социальное дистанцирование должно сохраняться еще минимум год , иначе в стране возможен новая вспышка смертей от коронавируса, пишет Daily Mail.

Во всем мире уже вакцинировались 94,5 млн человек, пишет Bloomberg. Лидером по количеству стали США – 30,5 млн человек. Далее в первую пятерку вошли Китай – 23 млн, Евросоюз – 12,1 млн, Великобритания – 8,9 млн, Израиль – 4,7 млн.