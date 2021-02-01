Как действует вакцина AstraZeneca и насколько она эффективна – исследование

Ученые опубликовали результаты исследования вакцины против коронавируса AZD1222 от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

Эксперты собрали информацию об эффективности и дозировке, хранении вакцины, а также возрасте, при котором разрешено или рекомендовано применение препарата, пишет Reuters.

Эффективность вакцины

Так, Европейское агентство по лекарственным средствам (Ema) сообщило об эффективности 60%. EMA рассмотрела две тестовых группы, на которых проверили препарат AstraZeneca – по одной в Великобритании и Бразилии. При этом 64 добровольца из 5 258 среди получивших вакцину и 154 из 5210 среди тех, кто получил плацебо, имели симптомы коронавируса. Данные об эффективности получили сравнив две группы.

Дозировка и хранение вакцины

Добровольцы, которые принимали участие в исследовании вакцины, получали по две дозы с промежутком от 4 до 12 недель друг от друга. Отмечается, что вакцина в широком доступе будет продаваться в ампулах по 8-10 доз для хранения при температуре холодильника от 2 до 8 градусов.

Для людей какого возраста рекомендуют вакцину?

Препарат тестировался на людях от 18 лет и старше. При этом большинству добровольцев было от 18 до 55 лет. Отмечается, что на данный момент нет достаточных результатов по эффективности этой вакцины в возрасте старше 55 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, завод фармацевтической компании Wockhardt на севере Уэльса (Великобритания), который производит вакцину против COVID-19 от AstraZeneca, частично эвакуировали из-за подозрительной посылки.