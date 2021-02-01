Коронавирус "спас жизнь" 17-летнему подростку

17-летний подросток Майкл Уилсон из американского штата Коннектикут выжил благодаря заражению коронавирусом.

Так, парню назначили анализ крови из-за жалоб на ухудшение состояния и боль в груди во время COVID-19, сообщает News Channel 21.

Благодаря нему в сердце Уилсона была обнаружена восьмисантиметровая аневризма, которая вот-вот разорвется. Подростку потребовалась срочная операция.

Отмечается, что сначала врачи подозревали у больного тяжелую изжогу из-за коронавируса, а анализ крови назначили на всякий случай. Мама Уилсона Николь считает, что именно заражение COVID-19 спасло сыну жизнь.

Операция прошла успешно, и долгосрочный прогноз Майкла улучшился, хотя его состояние еще не нормализовалось окончательно.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, дефицит одного витамина в организме может вызывать серьезные осложнения при коронавирусе вплоть до смерти.