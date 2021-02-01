Израиль первым в мире завершил вакцинацию против COVID-19 в домах престарелых
По состоянию на 1 февраля Израиль первый среди всех стран мира завершил вакцинацию против коронавируса жителей и персонала домов престарелых.
Об этом заявила служба "Маген Давид Адом", пишет NEWSru.co.il. Процесс был предусмотрен специальной программой Минздрава страны и завершился за месяц (он стартовал в конце декабря).
Всего в Израиле первую дозу вакцины против COVID-19 получили уже 3 081 162 человек (+ 74 тыс. за последние сутки), а вторую дозу – 1 790 121 граждан (+ 58 тыс. за сутки). В статистике учитывались только те, кого вакцинировали препаратом от Pfizer.
Сейчас израильские больничные кассы приглашают на иммунизацию людей старше 35 лет и школьников 16-18 лет. При этом записаться в очередь люди могут как онлайн, так и в телефонном режиме.
Что касается возрастной категории 90+, то в ней первую дозу прививки получили уже 88% граждан Израиля, вторую дозу – 76%. В остальных категориях соотношение выглядит так:
80-89 лет – 85%/75%;
70-79 лет – 92%/82%;
60-69 лет – 75%/63%;
50-59 лет – 65%/34%;
40-49 лет – 52%/20%;
30-39 лет – 30%/11%;
20-29 лет – 23%/8%;
моложе 20 лет (но не младше 16) – 8%/1%.
В целом Израиль пока остается мировым лидером по скорости вакцинирования своего населения во время пандемии коронавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
напомним, парламент Израиля Кнессет вдвое увеличил штраф за нарушение правил карантина – с 5 тысяч новых израильских шекелей до 10 тысяч шекелей (около 86 тысяч гривен).
Кроме того, страна продлила локдаун до 7 утра 5 февраля, международный аэропорт закрыли до 7 февраля, а сухопутные границы страны – до полуночи 2 февраля.