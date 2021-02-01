Израиль первым в мире завершил вакцинацию против COVID-19 в домах престарелых

По состоянию на 1 февраля Израиль первый среди всех стран мира завершил вакцинацию против коронавируса жителей и персонала домов престарелых.

Об этом заявила служба "Маген Давид Адом", пишет NEWSru.co.il. Процесс был предусмотрен специальной программой Минздрава страны и завершился за месяц (он стартовал в конце декабря).

Всего в Израиле первую дозу вакцины против COVID-19 получили уже 3 081 162 человек (+ 74 тыс. за последние сутки), а вторую дозу – 1 790 121 граждан (+ 58 тыс. за сутки). В статистике учитывались только те, кого вакцинировали препаратом от Pfizer.

Сейчас израильские больничные кассы приглашают на иммунизацию людей старше 35 лет и школьников 16-18 лет. При этом записаться в очередь люди могут как онлайн, так и в телефонном режиме.

Что касается возрастной категории 90+, то в ней первую дозу прививки получили уже 88% граждан Израиля, вторую дозу – 76%. В остальных категориях соотношение выглядит так:

80-89 лет – 85%/75%;

70-79 лет – 92%/82%;

60-69 лет – 75%/63%;

50-59 лет – 65%/34%;

40-49 лет – 52%/20%;

30-39 лет – 30%/11%;

20-29 лет – 23%/8%;

моложе 20 лет (но не младше 16) – 8%/1%.

В целом Израиль пока остается мировым лидером по скорости вакцинирования своего населения во время пандемии коронавируса.

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