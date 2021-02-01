В Украине упало количество больных COVID-19 за сутки
По состоянию на утро понедельника, 1 февраля, в Украине официально подтверждены 1 221 485 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2030 – обнаружено за прошедшие сутки, что стало наименьшим приростом с августа 2020 года.
От COVID-19 в стране умерли уже 22 768 человек (+61 за сутки), а 1 023 915 пациентов (+5131 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (297), город Киев (160), Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.
Проведено тестирований за сутки – 12 825 (в частности методом ПЦР – 9873, методом ИФА – 2952).Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 160 случаев;
Винницкая область – 79 случаев;
Волынская область – 59 случаев;
Днепропетровская область – 76 случаев;
Донецкая область – 62 случая;
Житомирская область – 102 случая;
Закарпатская область – 127 случаев;
Запорожская область – 87 случаев;
Ивано-Франковская область – 297 случаев;
Киевская область – 100 случаев;
Кировоградская область – 3 случая;
Луганская область – 20 случаев;
Львовская область – 146 случаев;
Николаевская область – 152 случая;
Одесская область – 71 случай;
Полтавская область – 56 случаев;
Ровенская область – 27 случаев;
Сумская область – 61 случай;
Тернопольская область – 85 случаев;
Харьковская область – 36 случая;
Херсонская область – 20 случаев;
Хмельницкая область – 3 случая;
Черкасская область – 40 случаев;
Черновицкая область – 124 случая;
Черниговская область – 37 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины к получению вакцины от COVID-19 в феврале 2021 года.