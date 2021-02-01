В Украине упало количество больных COVID-19 за сутки

По состоянию на утро понедельника, 1 февраля, в Украине официально подтверждены 1 221 485 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2030 – обнаружено за прошедшие сутки, что стало наименьшим приростом с августа 2020 года.

От COVID-19 в стране умерли уже 22 768 человек (+61 за сутки), а 1 023 915 пациентов (+5131 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (297), город Киев (160), Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.

Проведено тестирований за сутки – 12 825 (в частности методом ПЦР – 9873, методом ИФА – 2952).

г. Киев – 160 случаев;

Винницкая область – 79 случаев;

Волынская область – 59 случаев;

Днепропетровская область – 76 случаев;

Донецкая область – 62 случая;

Житомирская область – 102 случая;

Закарпатская область – 127 случаев;

Запорожская область – 87 случаев;

Ивано-Франковская область – 297 случаев;

Киевская область – 100 случаев;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 20 случаев;

Львовская область – 146 случаев;

Николаевская область – 152 случая;

Одесская область – 71 случай;

Полтавская область – 56 случаев;

Ровенская область – 27 случаев;

Сумская область – 61 случай;

Тернопольская область – 85 случаев;

Харьковская область – 36 случая;

Херсонская область – 20 случаев;

Хмельницкая область – 3 случая;

Черкасская область – 40 случаев;

Черновицкая область – 124 случая;

Черниговская область – 37 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины к получению вакцины от COVID-19 в феврале 2021 года.