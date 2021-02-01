Голубовская предупредила об угрозе коллапса с COVID-19 в Украине
Несмотря на то, что количество инфицируемых COVID-19 по всей Украине заметно снизилось, заболеваемость может резко вспыхнуть и вызвать коллапс медсистемы, если на территорию страны попадет мутировавший вариант вируса.
Об этом на своей странице в Facebook в понедельник, 1 февраля, заявила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения, профессор, доктор медицинских наук Ольга Голубовская. Она также в очередной раз подчеркнула, что количество тяжелых больных остается высоким.
"Закрываются отделения в частных клиниках, заполняемость муниципальных упала на треть, но это не касается отделений интенсивной терапии. Здесь больных очень много и больные тяжелые", – написала врач.
Как рассказала она, средний возраст пациентов, которые из-за коронавируса требуют интенсивной терапии, снизился и составляет 60-75 лет.
Голубовская пояснила, что обычно такая закономерность сезонная и наблюдается в "хвосте" эпидемий.
"Если нас не постигнет какая-нибудь неприятность, например, в виде варианта P.1 (бразильского), недавний завоз которого в США вызвал быстрый коллапс систем здравоохранения... В общем, все равно берегите себя, друзья и коллеги... справимся", – подытожила инфекционист.
Напомним, бразильский штамм коронавируса – Brazil P.1 – способен уклоняться от иммунной системы человека, из-за чего вакцина может не сработать.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Голубовская ранее заявляла, что украинцам стоит привыкнуть к мысли о возникновении новых вариантов коронавируса и не пугаться при появлении всевозможных "сенсаций".
По мнению инфекциониста, украинцы боятся вакцинироваться против COVID-19 из-за недоверия к государственным институтам.