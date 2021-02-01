В Минздраве рассказали, как готовятся к началу вакцинации против COVID-19 в Украине

Накануне старта вакцинации против коронавируса Украина намерена подписать непосредственно с производителями препаратов ряд важных документов.

Об этом во время брифинга заявил заместитель главы Министерства здравоохранения Игорь Иващенко. Его выступление транслировалось на YouTube-канале Кабмина. По словам чиновника, речь идет о сделках, которые будут предусматривать предоставление полной документации по механизмам регистрации вакцин в нашей стране (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, будет согласовано предоставление документов по осуществлению импорта препаратов и подписаны соглашения об избавлении от ответственности, согласно национальному законодательству.

"Минздрав в течение всего процесса вакцинации будет находиться на связи с COVAX (международный механизм обеспечения бесплатными вакцинами. – Ред.), чтобы быть неотъемлемой частью международного сообщества стран-участниц альянса, которые получат вакцины", – заверил Иващенко.

Напоследок он добавил, что в апреле ожидается увеличение поставок в рамках упомянутой инициативы. Поскольку Украина заинтересована в получении дополнительных доз, то 14 февраля она подаст в COVAX новую заявку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект №4613, который ускорит и упростит регистрацию вакцин против коронавируса.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что Украина уже подготовила инфраструктуру, необходимую для получения вакцины от коронавируса и начала кампании по иммунизации населения в феврале 2021 года.

Так, в последний месяц зимы наше государство получит от COVAX 117 000 доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства. Всего в течение первого полугодия текущего года Украине предоставят 2,2-3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании.