Хроника коронавируса на 22 марта: половина Израиля вакцинировалась, а Британия делает рекордное количество прививок

По состоянию на понедельник, 22 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 123,8 млн человек. За минувший день выявили 421 324 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,3 млн человек, 90 тысяч из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались более 2,7 млн пациентов. При этом выздоровели более 99,7 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Бразилии – 47 тыс., Индии – 47 тыс. и США – 39 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине с начала пандемии выявлено 1 546 363 заражений, из них 29 941 человек умер от последствий болезни, однако 1 257 849 вылечились.

В Минздраве Украины объяснили различие между антителами после перенесенного COVID-19 и вакцинации .

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень карантинных зон. "Оранжевыми" стали сразу несколько областей.

В Британии три дня подряд вакцинировали рекордное количество людей в сутки, сообщает ВВС. В субботу, 20 апреля, в стране вакцинировали 844 285 человек.

Более половины граждан Израиля , а именно 51%, полностью вакцинировались от COVID-19 , то есть получили две дозы вакцины. Об этом свидетельствуют данные трекера вакцинации в мире The New York Times. По одной дозе вакцины получили 58% израильтян. Всего в стране сделали уже более 9,6 млн прививок.

Аферисты пытались продать странам ЕС несуществующие вакцины от коронавируса. От сделки они хотели получить 14 миллиардов евро. Разоблачило преступников Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).