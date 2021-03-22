Хроника коронавируса на 22 марта: половина Израиля вакцинировалась, а Британия делает рекордное количество прививок

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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Вакцинация в Украине и мире

По состоянию на понедельник, 22 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 123,8 млн человек. За минувший день выявили 421 324 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,3 млн человек, 90 тысяч из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались более 2,7 млн пациентов. При этом выздоровели более 99,7 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Бразилии – 47 тыс., Индии – 47 тыс. и США – 39 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 22 марта:

  • В Британии три дня подряд вакцинировали рекордное количество людей в сутки, сообщает ВВС. В субботу, 20 апреля, в стране вакцинировали 844 285 человек.

  • Более половины граждан Израиля, а именно 51%, полностью вакцинировались от COVID-19, то есть получили две дозы вакцины. Об этом свидетельствуют данные трекера вакцинации в мире The New York Times. По одной дозе вакцины получили 58% израильтян. Всего в стране сделали уже более 9,6 млн прививок.

  • Аферисты пытались продать странам ЕС несуществующие вакцины от коронавируса. От сделки они хотели получить 14 миллиардов евро. Разоблачило преступников Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).

  • ЮАР продала свои вакцины AstraZeneca от коронавируса другим странам Африканского союза. Ранее в ЮАР приостановили вакцинацию этим препаратом.

  • Евросоюз пока не может делиться вакцинами от COVID-19 с бедными странами. Сейчас есть чрезвычайное давление в странах-членах ЕС, которым нужно позаботиться о своем обеспечении препаратами, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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