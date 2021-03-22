В Киеве и трех областях за сутки не сделали ни одной прививки от COVID-19

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
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В Киеве и трех областях за сутки не сделали ни одной прививки от COVID-19

За последние сутки, 21 марта, в Украине были вакцинированы 2715 человек. Всего прививки от COVID-19 получили 111 025 человек. В Киеве, а также Кировоградской, Львовской и Хмельницкой областях за сутки не сделали ни одной прививки.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. В то же время завершил вакцинацию, то есть получил две дозы только один человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область – 50 прививок;

  • Волынская область – 50 прививок;

  • Днепропетровская область – 190 прививок;

  • Донецкая область – 770 прививок;

  • Житомирская область – 310 прививок;

  • Закарпатская область – 30 прививок;

  • Запорожская область – 50 прививок;

  • Ивано-Франковская область – 55 прививок;

  • Киевская область – 270 прививок;

  • Кировоградская область – 0 прививок;

  • Луганская область – 210 прививок;

  • Львовская область – 0 прививок;

  • Киев – 0 прививок;

  • Николаевская область – 30 прививок;

  • Одесская область – 120 прививок;

  • Полтавская область – 130 прививок;

  • Ривненская область – 100 прививок;

  • Сумская область – 50 прививок;

  • Тернопольская область – 60 прививок;

  • Харьковская область – 20 прививок;

  • Херсонская область – 30 прививок;

  • Хмельницкая область – 0 прививок;

  • Черновицкая область – 70 прививок;

  • Черниговская область – 50 прививок;

  • Черкасская область – 70 прививок.

В Киеве и трех областях за сутки не сделали ни одной прививки от COVID-19

В Минздраве добавили, что прививки проводилось 66 мобильными бригадами по иммунизации. По состоянию на 21 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 309 826 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал начало второго этапа вакцинации в Украине.

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