Локдаун во Львове продлили из-за критической ситуации с COVID-19

Во Львове продлили усиленный карантин до 4 апреля. Из-за критической ситуации с COVID-19 в городе развернут временный госпиталь.

Об этом в Facebook сообщил глава Львова Андрей Садовый. Он отметил, что только за минувшие сутки, 21 марта, в больницы поступили 63 человека, а выписали лишь троих. Временный госпиталь создадут на базе помещений медицинского университета, которые они арендуют в Больнице скорой помощи.

Также Садовый отметил, что он обратился в Минздрав с просьбой внести детскую больницу в перечень медучреждений, которые лечат детей, больных коронавирусом. Также больных COVID-19 будут принимать в Железнодорожной больнице.

"Сейчас разрабатываем механизм дополнительного премирования всех медиков, работающих с COVID-19. Относительно предпринимателей, которым сегодня тоже сложно. Готовим отдельную программу поддержки бизнеса", – добавил Садовый.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове коронавирус вспыхнул с новой силой. Медучреждения буквально захлебываются от наплыва пациентов, которые по несколько дней ищут место в больнице.