Коронавирусом в Украине заболели более 7 тысяч за сутки

По состоянию на утро понедельника, 22 марта, в Украине официально подтверждено 1 554 256 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7893 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 30 098 человек (+157 за сутки), а 1 260 842​​​​​​ пациента (+2 993 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook уточнил, что за последние сутки заболели 413 детей и 161 медработник.

Проведено тестирований за сутки – 34 129 (в частности методом ПЦР – 21 611, методом ИФА – 4 418, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 8 100).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

г. Киев – 349 случаев;

Винницкая область – 513 случаев;

Волынская область – 186 случаев;

Днепропетровская область – 455 случаев;

Донецкая область – 210 случаев;

Житомирская область – 580 случаев;

Закарпатская – 289 случаев;

Запорожская область – 189 случаев;

Ивано-Франковская область – 241 случай;

Киевская область – 557 случаев;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 17 случаев;

Львовская область – 937 случаев;

Николаевская область – 301 случай;

Одесская область – 745 случаев;

Полтавская область – 130 случаев;

Ривненская область – 125 случаев;

Сумская область – 289 случаев;

Тернопольская область – 276 случаев;

Харьковская область – 456 случаев;

Херсонская область – 86 случаев;

Хмельницкая область – 198 случаев;

Черкасская область – 247 случаев;

Черновицкая область – 384 случая;

Черниговская область – 129 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 21 марта Украина оказалась на пятом месте в Европе и на девятом месте в мире по распространению коронавируса.