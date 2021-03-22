У ЄС відмовилися від вакцини РФ і заявили про неготовність ділитися іншими з бідними країнами

Європейський комісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Євросоюзу не потрібна російська вакцина проти коронавірусу "Супутник V". На його переконання, держави-члени зможуть домогтися імунітету на всьому континенті до 14 липня, використовуючи наявні препарати європейського виробництва.

Зі свого боку голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн визнала брак загалом антикоронавірусних препаратів, зазначивши, що що на цьому етапі ЄС не може надавати біднішим країнам вакцини на безоплатній основі. Слова європейських чиновників процитували Reuters і DW.

"Нам абсолютно не потрібен "Супутник V". У Євросоюзу явно є можливість доставити від 300 до 350 мільйонів доз до кінця червня. Тому до 14 липня у нас є можливість досягти загальноконтинентального імунітету. Дози і матеріально-технічне забезпечення є, тепер люди повинні прийняти вакцинацію", – сказав Бретон на тлі критики Єврокомісії за повільне впровадження щеплень.

А ось Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Євросоюз не має наміру ділитися вакцинами проти COVID-19 з іншими країнами, допоки не досягне "кращої ситуації з її виробництвом" для власних потреб.

"Є певний тиск на країни-члени з тим, щоб вони отримали вакцину для самих себе. Хоч ми і маємо додатковий механізм, згідно з яким постачатимемо вакцини в інші держави, однак цього поки що не відбудеться через брак препаратів для самого ЄС", – пояснила голова Єврокомісії.

Вона також вказала на міжнародну ініціативу COVAX, яка переслідує мету справедливого розподілу вакцин серед усіх країн, насамперед бідних. Фон дер Ляєн додала, що в межах цього механізму 52 держави з низьким доходом вже отримали 30 мільйонів доз вакцини. Очільниця Єврокомісії наголосила, що вона задоволена тим, що цей механізм діє.

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