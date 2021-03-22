Хроніка коронавірусу на 22 березня: половина Ізраїлю вакцинувалася, а Британія робить рекордну кількість щеплень

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Світ
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Вакцинація в Україні та світі

Станом на понеділок, 22 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 123,8 млн осіб. За минулий день виявили 421 324 нових інфікованих. Продовжують боротися з хворобою 21,3 млн осіб, 90 тисяч із них перебувають у критичному стані.

Усього від хвороби померли понад 2,7 млн пацієнтів. Водночас одужали більш ніж 99,7 млн. Найбільше нових хворих на COVID-19 зафіксували в Бразилії – 47 тис., Індії – 47 тис. та США – 39 тис.

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Пандемія коронавірусу.
Топ-15 країн із розповсюдження вірусу.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Головне за 22 березня:

  • Експерти ВООЗ розповіли про нову теорію щодо того, як у Китаї міг поширитися коронавірус.

  • Компанія AstraZeneca заявила, що третя фаза випробувань її вакцини проти коронавірусу показала, що препарат ефективний на 79% для запобігання зараженню хворобою і на 100% для уникнення її важкої форми й госпіталізації.

  • Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив про готовність за певних умов піти у відставку, щоб покласти край хаосу коаліції в країні, пов'язаного з його боротьбою з пандемією COVID-19. Йдеться зокрема й про рішення купити російську вакцину "Супутник V", коли він "пообіцяв" Росії Закарпаття в обмін на цей препарат.

  • Саміт лідерів держав Європейського Союзу у зв’язку зі спалахом захворюваності на COVID-19, запланований на 25-26 березня, проходитиме у форматі відеоконференції. Про це повідомив у Twitter офіційний представник президента Європейської ради Баренд Лейтс.

  • За минулу добу, 21 березня, на коронавірус у Львівській області захворіли 937 особи, що стало найбільшим приростом в Україні. Також багато нових заражених виявили в Одеській області – 745, Житомирській – 580, Київській – 557 і Вінницькій – 513.

  • Станом на ранок понеділка, 22 березня, в Україні офіційно підтверджено 1 554 256 випадків коронавірусної інфекції. З них 7893виявлені за минулу добу.

  • За минулу добу, 21 березня, Україна опинилася на п'ятому місці в Європі і на дев'ятому місці у світі за поширенням коронавірусу.

  • У Британії три дні поспіль вакцинували рекордну кількість людей на добу, повідомляє ВВС. У суботу, 20 квітня, в країні вакцинували 844 285 осіб.

  • Більш ніж половина громадян Ізраїлю, а саме 51%, повністю вакцинували проти COVID-19, тобто отримали дві дози вакцини. Про це свідчать дані трекера вакцинації у світі The New York Times. По одній дозі вакцини отримали 58% ізраїльтян. Усього в країні зробили вже понад 9,6 млн щеплень.

  • Аферисти намагалися продати країнам ЄС неіснуючі вакцини від коронавірусу. Від угоди вони хотіли отримати 14 мільярдів євро. Викрило злочинців Європейське бюро щодо боротьби із шахрайством (OLAF).

  • ПАР продала свої вакцини AstraZeneca від коронавірусу іншим країнам Африканського союзу. Раніше в ПАР призупинили вакцинацію цим препаратом.

  • Євросоюз поки не може ділитися вакцинами від COVID-19 із бідними країнами. Зараз є надзвичайний тиск у країнах-членах ЄС, яким потрібно подбати про своє забезпечення препаратами, заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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