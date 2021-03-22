Хроніка коронавірусу на 22 березня: половина Ізраїлю вакцинувалася, а Британія робить рекордну кількість щеплень

Станом на понеділок, 22 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 123,8 млн осіб. За минулий день виявили 421 324 нових інфікованих. Продовжують боротися з хворобою 21,3 млн осіб, 90 тисяч із них перебувають у критичному стані.

Усього від хвороби померли понад 2,7 млн пацієнтів. Водночас одужали більш ніж 99,7 млн. Найбільше нових хворих на COVID-19 зафіксували в Бразилії – 47 тис., Індії – 47 тис. та США – 39 тис.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні з початку пандемії виявлено 1 554 256 заражень, із них 30 098 осіб померли від наслідків хвороби, проте 1 260 842 вилікувалися.

У МОЗ України пояснили відмінність між антитілами після перенесеного COVID-19 і вакцинації.

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік карантинних зон. "Помаранчевими" стали відразу кілька областей.

В МОЗ вказали на географічну особливість поширення коронавірусу в Україні – він шириться країною так само, як і ГРВІ .

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив швидше вакцинувати проти коронавірусу тих українців, які записалися на щеплення через мобільний застосунок Дія .

У Великобританії заявили про наближення третьої хвилі коронавірусу. Про це повідомив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

В Україні три регіони нині мають найбільшу динаміку зі зростання кількості хворих на коронавірус – це Київ, Вінницька та Івано-Франківська області.

Президент Литви Гітанас Науседа публічно щепився вакциною британсько-шведської компанії AstraZeneca.

У Львові продовжили посилений карантин до 4 квітня. Через критичну ситуацію з COVID-19 у місті розгорнуто тимчасовий госпіталь.

У Києві та трьох областях за добу не зробили жодного щеплення від COVID-19.

Таїланд почав випробування на людях власної вакцини від COVID-19, повідомляє Інтерфакс.

Інфекціоністка Ольга Голубовська порівняла ситуацію із коронавірусом зараз і рівно рік тому . За її словами, нині в Україні критично домінують важкі й дуже важкі хворі на COVID-19.

МОЗ знову оновило розподіл регіонів України на рівні епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу. До списку "червоних" зон потрапила ще одна область.

Експерти ВООЗ розповіли про нову теорію щодо того, як у Китаї міг поширитися коронавірус .

Компанія AstraZeneca заявила, що третя фаза випробувань її вакцини проти коронавірусу показала, що препарат ефективний на 79% для запобігання зараженню хворобою і на 100% для уникнення її важкої форми й госпіталізації.

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив про готовність за певних умов піти у відставку, щоб покласти край хаосу коаліції в країні, пов'язаного з його боротьбою з пандемією COVID-19. Йдеться зокрема й про рішення купити російську вакцину "Супутник V" , коли він "пообіцяв" Росії Закарпаття в обмін на цей препарат.

Саміт лідерів держав Європейського Союзу у зв’язку зі спалахом захворюваності на COVID-19, запланований на 25-26 березня, проходитиме у форматі відеоконференції. Про це повідомив у Twitter офіційний представник президента Європейської ради Баренд Лейтс.

За минулу добу, 21 березня, на коронавірус у Львівській області захворіли 937 особи, що стало найбільшим приростом в Україні. Також багато нових заражених виявили в Одеській області – 745, Житомирській – 580, Київській – 557 і Вінницькій – 513.

Станом на ранок понеділка, 22 березня, в Україні офіційно підтверджено 1 554 256 випадків коронавірусної інфекції. З них 7893 – виявлені за минулу добу.

За минулу добу, 21 березня, Україна опинилася на п'ятому місці в Європі і на дев'ятому місці у світі за поширенням коронавірусу.

Журналіст Олег Деренюга повідомив, що в Миколаєві через різке зростання захворюваності на коронавірус інфікованими людьми забиті практично всі лікарні. Хворих вже доводиться класти у коридорах.

Україна з цього тижня переходить на наступний крок у межах другого етапу кампанії з вакцинації проти коронавірусу. Щеплення тепер робитимуть і сімейним лікарям, а згодом також українцям за 80 років .

У ЄС відмовилися від російської вакцини "Супутник V", а також заявили про неготовність ділитися іншими такими препаратами проти COVID-19 із бідними країнами.

У Британії три дні поспіль вакцинували рекордну кількість людей на добу, повідомляє ВВС. У суботу, 20 квітня, в країні вакцинували 844 285 осіб.

Більш ніж половина громадян Ізраїлю, а саме 51%, повністю вакцинували проти COVID-19, тобто отримали дві дози вакцини. Про це свідчать дані трекера вакцинації у світі The New York Times. По одній дозі вакцини отримали 58% ізраїльтян. Усього в країні зробили вже понад 9,6 млн щеплень.

Аферисти намагалися продати країнам ЄС неіснуючі вакцини від коронавірусу. Від угоди вони хотіли отримати 14 мільярдів євро. Викрило злочинців Європейське бюро щодо боротьби із шахрайством (OLAF).