В России пожаловались на атаку дронов: под ударом оказались НПЗ, аэродром и ряд других объектов на Кубани

В России утром 27 апреля пожаловались на очередную атаку дронов на Краснодарский край. Там местные жители слышали звуки взрывов, после которых в небе заметили дым.

По предварительным данным, в районе битумного завода в Славянске-на-Кубани вспыхнул пожар. Российские источники также пишут об ударах по НПЗ "Славянск-ЭКО", Ильскому НПЗ и ряду других объектов.

Ранним утром в субботу российские СМИ со ссылкой на очевидцев начали писать о взрывах в Краснодарском крае РФ. Они якобы прозвучали около 4 часов утра по местному времени и "не прекращались более 30 минут".

Взрывы пропагандисты сразу же объяснили "атакой дронов", которая якобы "была отбита". По данным местного губернатора Вениамина Кондратьева, беспилотников было свыше десятка.

"По информации на данный момент, подавлено более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как докладывают с мест — пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА", – написал чиновник.

Пропагандисты же тем временем признают, что некоторые "последствия" все таки были

Одно из "возгораний", по данным росСМИ, произошло в районе битумного завода. А канал "ВЧК-ОГПУ" отмечает, что кроме этого предприятия удары были нанесены по НПЗ "Слаявнск-ЭКО", Ильскому НПЗ и "ряду других объектов".

Администрация Славянского района Краснодарского края подтвердила атаку БПЛА на местный НПЗ. Повреждена ректификационная колонна

"На территорию завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БПЛА. Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна. Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано. Пострадавших нет", — гласит сообщение.

В частности, атаку на Ильский НПЗ в Северском районе Краснодарского края подтвердили местные жители изданию ASTRA.

"После атаки БПЛА на заводе возник пожар, он уже почти потушен, утверждают жители", – пишет издание.

Это же СМИ со ссылкой на очевидцев сообщило также о вероятной атаке на военный аэродром на Кубани.

"Военный аэродром в станице Кущевская Краснодарского края загорелся после атаки БПЛА, утверждают местные жители. Подтверждений данной информации пока нет", – написали журналисты, подкрепив сообщение скриншотом из одного из местных чатов.

Напомним, 24 апреля стало известно, что дроны СБУ поразили две нефтебазы в Смоленской области. Там хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива.

А чуть позже появились спутниковые фото пожара на нефтебазе в Смоленской области после ударов БПЛА.