Шмыгаль приказал быстрее вакцинировать украинцев, записавшихся через Дію

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения быстрее вакцинировать против коронавируса тех украинцев, которые записались на прививку через мобильное приложение Дія.

Об этом стало известно в понедельник, 22 марта, после совещания у президента Украины Владимира Зеленского, сообщили на сайте Офиса главы государства.

В связи с таким решением Шмыгаль дал задание министру здравоохранения Максиму Степанову изменить план вакцинации, чтобы как можно скорее привить украинцев, записавшихся через Дію.

Ранее в Украине официально запустили услугу записи в лист ожидания вакцинации против COVID-19. О том, как можно записаться, читайте в нашем материале.

Напомним, Украина с этой недели переходит на следующий шаг в рамках второго этапа кампании по вакцинации против коронавируса. Прививки теперь будут делать и семейным врачам, а впоследствии также украинцам старше 80 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние сутки, 21 марта, в Украине было вакцинировано 2 715 человек. Всего прививки от COVID-19 получили 111 025 человек.