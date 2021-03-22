Больницы в Николаеве забиты, людей с COVID-19 кладут в коридорах, – журналист
В Николаеве из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом инфицированными людьми забиты практически все больницы.
Об этом написал на своей странице в Facebook местный журналист Олег Деренюга. По его словам, сложная ситуация зафиксирована сразу в нескольких медучреждениях, но в некоторых – она критическая.
"В Николаеве свободных палат не осталось, больным обустраивают койки в коридорах. Получили фото из коридора "ковидного" отделения 3-й городской больницы Николаева. В других "ковидных" госпиталях, 1-й и 5-й больницах, по нашей информации, ситуация еще хуже", – написал мужчина.
Ссылаясь на данные государственной информационно-аналитической системы MEDdata, Деренюга добавил, что по состоянию на утро 22 марта Николаевская городская больница №3 заполнена на 84,4%, №1 – на 85,9%, №5 – на 98,3%, а областная инфекционка – на 100%.
Напомним, с 24 марта по 4 апреля включительно в Николаеве начнет действовать жесткий карантин. Местные власти отметили, что по уровню заболеваемости коронавирусом город уже соответствует "красной" зоне. Они опасаются нехватки кислородных коек в больницах для зараженных.
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