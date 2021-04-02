Хроника коронавируса на 2 апреля: Бразилия стала эпицентром пандемии COVID-19

По состоянию на пятницу, 2 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 130,1 млн человек. За минувший день выявили 686 498 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,8 млн пациентов. При этом выздоровели более 104,8 млн.

Больше всего новых больных COVID-19 вчера зафиксировали в Бразилии – 89 тыс., которая стала эпицентром коронавируса в мире. Ряд штатов в стране находится в тяжелом положении, а больницы переполнены, пишет Reuters.

Пандемия коронавируса в мире. Worldometers

Топ-15 стран по распространению коронавируса. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине с начала пандемии выявлено 1 691 737 случаев коронавирусной инфекции. От COVID-19 в стране умерли уже 33 246 человек, а 1 323 083 пациента полностью победили болезнь.

В Украине циркулируют два новых штамма : "британский" – по всей территории, а "южноафриканский" обнаружили в двух областях.

В Киеве могут ввести еще более жесткий локдаун – с запретом на перемещение по улицам в комендантский час после 22:00.

Главное за 2 апреля:

В Николаеве с 3 апреля решили усилить карантин, в частности – общественный транспорт будет работать только по спецпропускам в часы пик (с 6:30 по 09:00 и с 16:30 по 19:00). В городе установили и другие новые правила.

В парламенте Франции поддержали ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, которые предложил президент страны Эммануэль Макрон. При этом оппозиция бойкотировала голосование, назвав его "маскарадом".