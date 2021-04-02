В Украине побит рекорд по количеству новых больных и смертей от COVID-19
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По состоянию на утро пятницы, 2 апреля, в Украине официально подтверждено 1 711 630 случаев коронавирусной инфекции. Из них рекордные 19 893 – обнаружены за прошедшие сутки.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина". Он отметил, что также было зафиксировано рекордное количество смертей от COVID-19 с начала пандемии.
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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, немецкие эксперты рекомендовали, чтобы люди в возрасте до 60 лет, получившие первую прививку вакцины от COVID-19 AstraZeneca, получали другой препарат, как вторую дозу. Препаратом прививают украинцев.