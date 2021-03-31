В Киеве к остановке транспорта могут добавить комендантский час на время локдауна – СМИ

В Киеве могут ввести еще более жесткий локдаун – с запретом на перемещение по улицам в комендантский час после 22:00.

О такой возможности сообщило "Сегодня", ссылаясь на собственные источники. Отметим, что официально о таких ограничениях объявлений не было.

По данным журналистов, ситуацию со вспышкой коронавируса в столице будет рассматривать Верховная Рада Украины, вероятнее всего, 6 апреля. Об этом изданию заявил "высокопоставленный источник в МВД".

Источник считает, что народные депутаты могут принять решение о комендантском часе: полный запрет на передвижение по городу после 22:00. Вероятность такого решения представитель Министерства внутренних дел оценивает как высокую из-закритических показателей COVID-19.

Другой источник "Сегодня" – в Верховной Раде – признался, что ситуация развивается очень быстро. Меры принимаются в спешке.

"Еще неделю назад этот сценарий никто не рассматривал. Было заседание СНБО, и на этом заседании обсуждался вопрос ситуации с ростом заболеваемости. Решение о дополнительных ограничениях для Киева признали нецелесообразным. Также ранее ситуацию анализировала СБУ. И там тоже не поддержали комендантский час, запрет на передвижение и прочие подобные ограничения", – напомнил аноним.

Он сказал, что вопрос снова был поднят 30 марта. "И да, сегодня началась подготовка к рассмотрению ситуации в Киеве Верховной Радой. Вероятно, сейчас могут принять любые решения", – заявил источник.

По его словам, угрожающим представляется не столько рост заболеваемости, сколько рост количества тяжелых случаев.

"Причем прогнозы самые плохие. Ситуация может еще больше ухудшиться. Отсюда – идея о комендантском часе. В МВД ее не исключают, но комментировать не хотят", – написало издание.

"Возможность введения комендантского часа предусмотрена законом, решение принимает правительство", – ответил на вопрос журналистов спикер МВД Артем Шевченко.

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в свою очередь указал на то, что в столице по ночам нелегально работают развлекательные центры, клубы и другие заведения.

"Сотрудники полиции массово закрывают места, где находятся тысячи людей. Они гуляют, празднуют что-то, наверное, коронавирус… Нагрузка на сотрудников полиции просто сумасшедшая. Нам нужно принимать жесткие решения по внедрению усиленных карантинных мероприятий. Если такое решение будет принято, то всем придется сидеть по домам, а улицы города будет патрулировать полиция и Национальная гвардия", – заявил Рубан.

Напомним: 31 марта мэр Киева Виталий Кличко анонсировал введение в городе более жестких карантинных ограничений с 5 апреля:

будут закрыты все детсады и школы;

общественный транспорт – наземный и метро – будет курсировать по спецпропускам;

руководителям учреждений и предприятий предписывается отправить сотрудников на дистанционную работу или предоставить отпуска;

заведения общественного питания могут продолжить работу – но только навынос или доставку;

продуктовые ярмарки будут запрещены уже с 1 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, больницы Киева почти полностью забиты тяжелыми пациентами с коронавирусом, подавляющее большинство – на кислородной терапии. В реанимацию стало попадать больше молодых людей, чем раньше. Об этом рассказала главный врач Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан, отметив также, что медицинские учреждения нуждаются в кислороде.