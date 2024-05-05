'У Бога на плече – шеврон с украинским флагом!' Зеленский мощно поздравил украинцев с Пасхой. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой. Он отметил: в сложнейший период новейшей истории Украины наш народ познает истинное наполнение библейских заповедей и четко понимает, кто есть кто в современном мире.

Украинцы ведут справедливую войну, защищая собственное право на существование, а бог точно стоит на стороне тех, за кем правда – на стороне Сил обороны. Поздравление появилось в канале президента в Telegram.

"Библия учит нас любви к ближнему. А настоящее показало нам истинное значение этого слова. Когда все мы стали друг другу ближними. А бывший сосед, постоянно набивавшийся нам в братья, для нас далек навеки. Он нарушил все заповеди, возжелал наш дом, пришел нас убивать", – говорится в сообщении Зеленского.

Глава государства уверен: преступление России не является секретом, равно как и то, что украинцы ведут справедливую борьбу. Следовательно – Украина непременно должна победить.

"Мир видит это (преступления РФ. – Ред.). Бог знает это. И мы верим: у Бога на плече – шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть. С Пасхой всех вас, дорогие украинцы! Христос воскрес! ! Воистину воскрес!" –– отметил президент.

Зеленский рассказал, что сейчас у всех украинцев – общий путь, общая боль, общая молитва. Каждый из нас молится о воинах, которые Пасху встречают в окопах, на позициях, в бою. Они являются "воинами света, сдерживающими демонов во всех направлениях". Каждый защитник исповедует не только привычные 10 библейских заповедей, но и еще одну, идущую от сердца: защищать Украину. И каждый украинец сегодня и постоянно молится за то, чтобы каждый воин вернулся домой – живым и невредимым.

У гражданских украинцев в тылу – свой "фронт": они тяжело работают, чтобы укрепить государство и поддержать тех, кто на передовой. А слишком быстро повзрослевшие украинские дети дети, у которых Россия украла детство – несмотря на все, отметил Зеленский, не разучились улыбаться и верить в чудо. За них, а также за родителей, дедушек и бабушек, которых враг лишил спокойной старости, сегодня тоже возносятся молитвы украинцев.

"[Молимся] за все наши города и села, которые должны чувствовать Господню благодать, а не постоянный террор зла. Над которыми нависли черные тучи и летят бомбы и ракеты тех, кому место в аду, а не в украинском небе. За наши земли и наших людей, чей дух не сломать... Сегодня наша молитва – за всех украинцев, которые ждут этого рассвета и непременно увидят его, правды и Бога, который вернется на выжженную землю в виде воронок и траншей. Вернется тишиной, спокойствием, цветами вместо мин на полях. Возвратится детским смехом вместо рева воздушной тревоги. Свет, который вернется на всю нашу Господом данную землю, на все территории, чёртами временно оккупированные. Бог вернется в Мариуполь. На терриконы и на побережье морей. Так всегда было. Так точно будет. Я верю в это ежедневно, а особенно в этот великий день в этом великом месте. История которого напоминает: ни ордынское нашествие, ни нацистская оккупация, ни российский террор не смогут стереть нас с лица Земли", – сказал президент, записывавший свое обращение из Софийского собора.

Зеленский пожелал украинскому народу, чтобы небеса укрепили волю украинцев в битве против неволи. Чтобы дали мужество для новых достижений и мудрость, чтобы ценить все, что уже получили. Силы для сохранения единства. Единства, чтобы умножить силу.

"Пусть всем, кто отдал жизнь за Украину, Бог подарит вечный покой их душам и вечный мир их потомкам. Всем нашим детям и внукам, всем нашим будущим поколениям. Имеющие святое право знать, что такое мирная Пасха в мирной Украине", – подчеркнул глава государства.

Напомним, в условиях войны с коварным, кровожадным и беспринципным врагом очень важно быть максимально бдительными, в том числе и в праздники. Поэтому украинцам напомнили правила безопасности на Пасху и о том, что нельзя забывать.