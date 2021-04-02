Кличко розповів, яку допомогу отримає бізнес під час суворого локдауну у Києві

Столичні підприємці отримають низку пільг на час суворого локдауну в Києві.

Про це, у п'ятницю, 2 квітня, повідомив мер Києва Віталій Кличко на щоденному пресбрифінгу.

"Зазначу, що у вівторок парламент на позачерговому засіданні ухвалив закон, що передбачає матеріальну допомогу бізнесу з Держбюджету. Йдеться про виплати у 8 тисяч гривень застрахованим ФОПам чи працівникам таких малих підприємств. У документі також вказано, що такі працівники потенційно можуть розраховувати на виплати допомоги від місцевої влади. Порядок здійснення виплат повинен визначити Кабінет міністрів. Тому, Київ очікує від уряду затвердження такого документу. І після цього ми оголосимо про подальші кроки місцевої влади", – наголосив Кличко.

Він нагадав, що пільги та преференції для столичного бізнесу влада Києва запровадила ще рік тому. І ці пільги продовжують діяти і їх розширять.

"На найближчій сесії Київради я винесу на розгляд депутатів проєкт рішення про розширення пільг для малого та середнього бізнесу столиці", – заявив мер Києва.

Кличко повідомив, що мова йде про такі пільги:

Зменшення розміру пайової участі з нинішніх 50% до 1 гривні в утриманні об'єктів благоустрою власниками закладів громадського харчування. Майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів та сезонних і літніх майданчиків. Така підтримка не тільки зменшить фінансове навантаження на бізнес, а й дозволить зберегти робочі місця.

Також в проєкті рішення йдеться про збільшення розміру фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва. Компенсацію відсотків не тільки за кредитами, що місто вже запровадило рік тому, а й за "кредитними лініями". А також - про розширення переліку суб’єктів малого та середнього бізнесу, які мають право на таку компенсацію. І про збільшення кількості банків-партнерів цієї програми.

Запропоновано зменшити плату за розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на комунальному транспорті до 50 %.

Також власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 5 до 16 квітня запроваджено суворий карантин. Закриваються всі школи та дитячі садочки, заклади громадського харчування працюватимуть на виніс, а громадський транспорт працюватиме тільки для працівників критичної інфраструктури.