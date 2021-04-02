Львов стал эпицентром коронавируса в Украине: статистика по областям

За минувшие сутки, 1 апреля, коронавирусом во Львовской области заболели 1 668 человек, что стало наибольшим приростом среди регионов Украины.

Также много новых зараженных обнаружили в Одесской – 1 608, Киевской – 1 273, Харьковской – 1 494, Хмельницкой – 1 351 и Днепропетровской областях – 1 178. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Меньше всего больных COVID-19 26 марта зафиксировали в Кировоградской области – 166.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1164 случая

Винницкая область – 815 случаев

Волынская область – 522 случая

Днепропетровская область – 1178 случаев

Донецкая область – 852 случая

Житомирская область – 855 случаев

Закарпатская – 389 случаев

Запорожская область – 755 случаев

Ивано-Франковская область – 415 случаев

Киевская область – 1156 случаев

Кировоградская область – 166 случаев

Луганская область – 187 случаев

Львовская область – 1668 случаев

Николаевская область – 456 случаев

Одесская область – 1608 случаев

Полтавская область – 693 случая

Ривненская область – 635 случаев

Сумская область – 786 случаев

Тернопольская область – 710 случаев

Харьковская область – 1494 случая

Херсонская область – 221 случай

Хмельницкая область – 1351 случай

Черкасская область – 768 случаев

Черновицкая область – 466 случаев

Черниговская область – 583 случая

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве могут ввести еще более жесткий локдаун – с запретом на перемещение по улицам в комендантский час после 22:00.