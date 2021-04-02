Львов стал эпицентром коронавируса в Украине: статистика по областям
За минувшие сутки, 1 апреля, коронавирусом во Львовской области заболели 1 668 человек, что стало наибольшим приростом среди регионов Украины.
Также много новых зараженных обнаружили в Одесской – 1 608, Киевской – 1 273, Харьковской – 1 494, Хмельницкой – 1 351 и Днепропетровской областях – 1 178. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Меньше всего больных COVID-19 26 марта зафиксировали в Кировоградской области – 166.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1164 случая
Винницкая область – 815 случаев
Волынская область – 522 случая
Днепропетровская область – 1178 случаев
Донецкая область – 852 случая
Житомирская область – 855 случаев
Закарпатская – 389 случаев
Запорожская область – 755 случаев
Ивано-Франковская область – 415 случаев
Киевская область – 1156 случаев
Кировоградская область – 166 случаев
Луганская область – 187 случаев
Львовская область – 1668 случаев
Николаевская область – 456 случаев
Одесская область – 1608 случаев
Полтавская область – 693 случая
Ривненская область – 635 случаев
Сумская область – 786 случаев
Тернопольская область – 710 случаев
Харьковская область – 1494 случая
Херсонская область – 221 случай
Хмельницкая область – 1351 случай
Черкасская область – 768 случаев
Черновицкая область – 466 случаев
Черниговская область – 583 случая
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве могут ввести еще более жесткий локдаун – с запретом на перемещение по улицам в комендантский час после 22:00.