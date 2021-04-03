Разумков не виключив надзвичайний стан в Україні через COVID-19

В Україні можливий сценарій введення надзвичайного стану в разі ще більшого погіршення ситуації з COVID-19.

Таку можливість не виключив глава Верховної Ради України Дмитро Разумков, який 2 квітня виступив в ефірі телеканалу "НАШ". На відповідне запитання він відповів:

"На жаль, так [можливе введення НС], тому що цю статистику потрібно добре розуміти. У нас трохи на другий план в інформаційному просторі відійшло питання коронавірусу, як наслідок, на сьогодні ми бачимо ті показники, про які говоримо".

Народний депутат зазначив, що парламент буде вирішувати це питання, якщо Кабмін надасть пропозицію щодо введення надзвичайного стану, а президент видасть указ про це.

"Пропозиції повинні бути надані Кабінетом міністрів, тому що це епідеміологічна ситуація, далі вони розглядаються президентом, який видає указ. І протягом двох діб, а як показує практика, це відбувається раніше, парламент повинен зібратися і проголосувати за цей указ в стінах Верховної ради.

Виходячи із сьогоднішньої ситуації, відповідної інформації ні від президента, ні від Кабінету міністрів не надходило", – зазначив глава ВР.

Пояснимо: в Україні діє режим надзвичайної ситуації. Він вводиться, коли в країні чи окремому регіоні порушено нормальні умови життєдіяльності під час техногенних катастрофах, стихійних лихах або епідеміях.

Надзвичайний стан – це правовий режим, який може тимчасово вводитися під час терористичних актів, масових заворушень, спробах захоплення влади або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні не обговорюють введення комендантської години. Він підкреслив, що таке карантинне обмеження можливе хіба що в режимі надзвичайного стану.

Як писав OBOZREVATEL: