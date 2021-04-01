Степанов дав остаточну відповідь щодо комендантської години в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я не обговорюють введення в Україні комендантської години через карантин.

Про це в четвер, 1 квітня, заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24". На запитання ведучого він відповів: "Ми ніколи не вели таких розмов".

Міністр вказав на той факт, що встановлення періоду часу, коли заборонено покидати будинки, можливе хіба що в режимі надзвичайного стану (зазначимо, в Україні діє режим надзвичайної ситуації. Про різницю читайте тут).

"Введення комендантської години, якщо говорити навіть суто юридично, можливе, тільки якщо на території країни буде введено надзвичайний стан. Там є відповідний механізм введення цього надзвичайного стану, узгодження, відповідно, Верховною Радою, схвалення президентом, після чого можуть бути введені такі заходи", – пояснив Степанов.

Також він заявив, що чинні карантинні обмеження дають результати.

"У нас зараз 11 областей – в адаптивному карантині ("червоній" зоні. – Ред.). Виходячи із ситуації, яка в нас є, з нашої стратегії, ви можете бачити ефективність нашого плану адаптивного карантину, оскільки вірус розвивається у регіонах, областях. Спочатку була Івано-Франківська область, Чернівецька область, потім почали приєднуватися інші області, але водночас стабілізується ситуація в перших двох", – сказав глава МОЗ.

За його словами, все, що потрібно українцям, – дотримуватися тих карантинних заходів, які є.

"Коли в Києві червоний рівень епідбезпеки й одночасно проходять ярмарки – це неприпустимо", – додав він.

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