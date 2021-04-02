В Украине зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса

В Украине за минувшие сутки, 1 апреля, от коронавируса умерло рекордное количество человек с начала пандемии.

Так, согласно данным сайта СНБО, болезнь унесла жизни 433 пациентов. Предыдущий рекорд смертности был установлен 30 марта – 407 смертей от COVID-19.

Больше всего зараженных 1 апреля умерло в Киеве – 46, Одесской области – 44 и Днепропетровской области – 36. В Херсонской области не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19 за сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине циркулируют два новых штамма: "британский" – по всей территории, а "южноафриканский" обнаружили в двух областях.