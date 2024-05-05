Благодатный огонь прибыл в Украину: первые фото

В пасхальную ночь 5 мая в Украину доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Первыми его встретили капелланы и сотрудники ГПСУ на украино-молдавской границе.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба. Там показали фото и поздравили украинцев с православной Пасхой.

Отмечается, что поздно ночью в пункт пропуска "Староказаче" на границе с Молдовой доставленный скаутами огонь из Иерусалима встретили капелланы и пограничники Южного регионального управления. Далее Благодатный огонь развезли по Украине.

"Желаем всем мира и здоровья. С Пасхой!" – подчеркнули пограничники.

Добавим, что вынесение Благодатного Огня символизирует выход из Гроба Света истинного, то есть Воскресение Господа. В Великую субботу перед Пасхой, 4 мая, в храме Гроба Господня в Иерусалиме прошла ежегодная торжественная церемония восхождения Благодатного огня.

В этом году 5 мая украинцы празднуют уже 11-ю подряд Пасху в условиях войны с РФ, и третью – в условиях военного положения. Власти призвали граждан пересматривать онлайн-трансляции праздничных богослужений, чтобы избежать массовых собраний и не создавать скоплений людей.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинцев с Пасхой. Он призвал вспомнить в этот день наших воинов на передовой, ветеранов, потерявших свое здоровье в борьбе с агрессором, и погибших Героев, благодаря которым мы продолжаем жить в независимой Украине.

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