Ще одне місто в Україні закриється на локдаун: що заборонено

У Запоріжжі із суботи, 3 квітня, запроваджують низку нових обмежень у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації через поширення коронавірусу.

Відповідне рішення ухвалила місцева комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, пише "Перший запорізький". Зі зверненням-поясненням до мешканців виступив і мер міста Володимир Буряк у Facebook.

"Шкода перед вихідними днями засмучувати вас неприємними новинами, але змушений констатувати: ситуація з коронавірусом погіршується за годинами! Ви бачите щоденну статистику і те, як один за одним на локдаун закриваються українські міста", – зазначив він.

Чиновник коротко описав ситуацію з COVID-19 у Запоріжжі:

за минулу добу в місті – плюс 455 із позитивним тестом на коронавірус;

плюс 11 смертельних випадків за добу;

заповненість лікарняних ліжок для дорослого населення становить 82%;

значно збільшилася кількість важких випадків.

Тому місцева влада вирішила посилити карантинні обмеження в місті. Зокрема, в Запоріжжі вводяться такі правила:

кафе і ресторанам дозволено обслуговувати клієнтів із понеділка до п’ятниці з 6:00 до 20:00, в суботу і неділю можна працювати тільки на винос;

забороняється проведення масових культурних, релігійних, освітніх, спортивних, соціальних та інших заходів;

спортивні зали та фітнес-центри закриваються;

працюватимуть лише продовольчі ринки;

забороняється приймання відвідувачів торговельно-побутовими закладами, крім тих, де щонайменше 60% торговельної площі відведено для торгівлі продуктами харчування, медикаментами, пальним, засобами гігієни, побутовою хімією;

продовжать працювати оператори поштового зв’язку, медичні та ветеринарні заклади, АЗС, перукарні та салони краси (за попереднім записом).

Режим локдауну в Запоріжжі починається з 3 квітня, однак чиновники не називають, до якого часу це триватиме. Запорізька область, нагадаємо, поки перебуває у "помаранчевій" зоні карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL: