Аналитик назвал даты пика госпитализаций пациентов с COVID-19 в Украине. Инфографика

Пик госпитализаций пациентов с коронавирусом в Украине наступит в период с 5 по 12 апреля.

Об этом в Facebook сообщил блогер Евгений Истребин, который анализирует данные Министерства здравоохранения. По его словам, ежемоментное количество будет составлять 48-50 тысяч пациентов с подозрением и подтвержденным диагнозом (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).

Он отметил, что предположения основаны на данных лабораторных исследований.

"Усредненный пик позитивности тестов осенью пришелся на 28 ноября – 3 декабря 2020 (позитивность тестов, отношение позитивные лабораторных исследований к общему количеству проведенных исследований). Осенью позитивность ПЦР-тестов поднималась до 38% а потом пошло снижение. Максимум госпитализаций был 8 декабря, в среднем через неделю после достижения пика позитивности", – пояснил Истребин.

Он добавил, что весной позитивность тестов достигла максимума 25 марта, а сейчас на протяжение 8 дней идет снижение.

"С учетом того что максимальный прирост госпитализаций идет в субботу и воскресенье, а данные публикуются на следующий день, я ожидаю что в ближайший понедельник 5 апреля будет максимум. Но возможны и отклонения, поэтому расширяю свой прогноз для следующего понедельника 12 апреля. Тут все дело в том, что в ноябре тестирование на антиген не проводилось. А сейчас почти половина тестов из общих данных лабораторных исследований, составляют антеген-тесты", – подчеркнул аналитик.

Также, в качестве подтверждения своего прогноза, Истребин привел данные по трем областям – Ивано-Франковской, Закарпатской и Винницкой.

В первой пик усредненной позитивности был 4 марта на уровне 40%, а пик госпитализаций – 10 марта; во второй – пик позитивности был 7 марта, а 9 марта пик госпитализаций, но еще была вторая вершина 15 марта; в третьей позитивности было две – 1 и 7 марта, а пик госпитализаций – 22 марта.

Кроме того, аналитик подчеркнул, что после пика госпитализаций не следует ожидать резкого снижения – он еще долгое время будет находиться в диапазоне 20-30 тысяч. Причиной тому он называет провал программы вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля утром в Украине было подтверждено 1 711 630 случаев коронавирусной инфекции. Из них рекордные 19 893 – обнаружены за прошедшие сутки.