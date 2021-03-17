Хроника коронавируса на 17 марта: за сутки COVID-19 заразились почти полмиллиона человек

По состоянию на среду, 17 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 121,2 млн человек. За минувший день выявили 448 599 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 20,7 млн человек, более 88 тысяч из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались более 2,6 млн пациентов. При этом выздоровели более 97,7 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Бразилии – 84 тыс., США – 52 тыс. и Франции – 29 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 477 190 случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 28 697 человек, при этом 1 232 209 ее побороли.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что Винницкая область и город Киев находятся ближе всего к переходу в "красную" зону эпидемической опасности и призвал усилить карантинные ограничения.

В двух областях Украины подтвердили распространение британского мутанта COVID-19.

Если у пациентов после вакцинации появились симптомы коронавируса, им следует сделать ПЦР-тест. Такие рекомендации дал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.