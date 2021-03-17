Новый филиппинский штамм COVID-19 обнаружили в Британии

Два случая нового штамма коронавируса, который впервые зарегистрировали на Филиппинах, обнаружили в Великобритании.

Служба общественного здоровья сообщила, что этот вариант COVID-19 содержит ряд заметных мутаций, в том числе шипованный белок E484K, обнаруженный в бразильском штамме, передает The Guardian.

Эксперты высказали опасения, что вакцины могут быть не столь эффективны против этого белка. Отмечается, что один из случаев заражения филиппинским штаммом связан с международными поездками, а другой все еще расследуется.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине обнаружили неизвестный миру агрессивный штамм СOVID-19. Вариант, обнаруженный на западе страны, имеет признаки, которые еще не фиксировала ВОЗ.