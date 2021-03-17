В Украине первый человек получил две дозы вакцины от COVID-19

В Украине за минувшие сутки, 16 марта, прививку от коронавируса получили 9840 человек. Из них один уже вакцинирован второй дозой.

С начала кампании вакцинации были привиты 71 923 украинца. Из них 71 922 получили только одну дозу, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Больше всего прививок вчера сделали в городе Киев – 840, Херсонской области – 700, Донецкой – 640, Тернопольской – 600 и Львовской – 590.

За весь период вакцинации в Украине наибольшее количество привито в Донецкой области – 6284, меньше всего – в Житомирской – 1441.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вакцина против коронавирусной инфекции сама по себе не может вызвать это заболевание. Однако вероятность подхватить вирус есть и после вакцинации.