В Украине первый человек получил две дозы вакцины от COVID-19
В Украине за минувшие сутки, 16 марта, прививку от коронавируса получили 9840 человек. Из них один уже вакцинирован второй дозой.
С начала кампании вакцинации были привиты 71 923 украинца. Из них 71 922 получили только одну дозу, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Больше всего прививок вчера сделали в городе Киев – 840, Херсонской области – 700, Донецкой – 640, Тернопольской – 600 и Львовской – 590.
За весь период вакцинации в Украине наибольшее количество привито в Донецкой области – 6284, меньше всего – в Житомирской – 1441.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вакцина против коронавирусной инфекции сама по себе не может вызвать это заболевание. Однако вероятность подхватить вирус есть и после вакцинации.