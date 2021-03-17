Коронавирусом в Украине заболели 11 тысяч за сутки, скончались почти 300 человек
По состоянию на утро среды, 17 марта, в Украине официально подтверждено 1 489 023 случая коронавирусной инфекции. Из них 11 833 – обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 4 887 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 28 986 человек (+289 за сутки), а 1 237 676 пациентов (+5467 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1 121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.
Проведено тестирований в сутки – 121 144 (в частности методом ПЦР – 50 966, методом ИФА – 22 035, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 48 143).Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1121 случай;
Винницкая область – 750 случаев;
Волынская область – 239 случаев;
Днепропетровская область – 539 случаев;
Донецкая область – 373 случая;
Житомирская область – 482 случая;
Закарпатская – 557 случаев;
Запорожская область – 348 случаев;
Ивано-Франковская область – 506 случаев;
Киевская область – 630 случаев;
Кировоградская область – 112 случаев;
Луганская область – 110 случаев;
Львовская область – 884 случая;
Николаевская область – 452 случая;
Одесская область – 883 случая;
Полтавская область – 265 случаев;
Ривненская область – 433 случая;
Сумская область – 283 случая;
Тернопольская область – 485 случаев;
Харьковская область – 750 случаев;
Херсонская область – 66 случаев;
Хмельницкая область – 703 случая;
Черкасская область – 297 случаев;
Черновицкая область – 481 случай;
Черниговская область – 84 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 16 марта Украина оказалась на девятом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции и пятом на среди стран Европы. В стране за сутки заболели 9 642 человека.