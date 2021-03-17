Коронавирусом в Украине заболели 11 тысяч за сутки, скончались почти 300 человек

По состоянию на утро среды, 17 марта, в Украине официально подтверждено 1 489 023 случая коронавирусной инфекции. Из них 11 833 – обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 4 887 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 28 986 человек (+289 за сутки), а 1 237 676​​​​​​​ пациентов (+5467 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1 121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.

Проведено тестирований в сутки – 121 144 (в частности методом ПЦР – 50 966, методом ИФА – 22 035, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 48 143).

г. Киев – 1121 случай;

Винницкая область – 750 случаев;

Волынская область – 239 случаев;

Днепропетровская область – 539 случаев;

Донецкая область – 373 случая;

Житомирская область – 482 случая;

Закарпатская – 557 случаев;

Запорожская область – 348 случаев;

Ивано-Франковская область – 506 случаев;

Киевская область – 630 случаев;

Кировоградская область – 112 случаев;

Луганская область – 110 случаев;

Львовская область – 884 случая;

Николаевская область – 452 случая;

Одесская область – 883 случая;

Полтавская область – 265 случаев;

Ривненская область – 433 случая;

Сумская область – 283 случая;

Тернопольская область – 485 случаев;

Харьковская область – 750 случаев;

Херсонская область – 66 случаев;

Хмельницкая область – 703 случая;

Черкасская область – 297 случаев;

Черновицкая область – 481 случай;

Черниговская область – 84 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 16 марта Украина оказалась на девятом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции и пятом на среди стран Европы. В стране за сутки заболели 9 642 человека.