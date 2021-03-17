В Украине зафиксировали рекордную смертность от коронавируса

В Украине за минувшие сутки, 16 марта, от коронавируса умерло рекордное количество человек с начала 2021 года.

Так, согласно данным сайта СНБО, болезнь унесла жизни 289 пациентов. Предыдущий рекорд смертности был установлен 15 марта – 264 смерти от COVID-19.

Больше всего зараженных 16 марта умерло в Киеве – 25, Ивано-Франковской области – 23 и Днепропетровской области – 20. Один пациент скончался в Херсонской области, по два больных умерли в Кировоградской и Ривненской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина оказалась на девятом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции и на пятом среди стран Европы. В стране за сутки заболели 9 642 человека.