На Закарпатье заявили, что британский штамм COVID-19 попал в область зимой

Новый британский штамм коронавируса был завезен в Закарпатскую область Украины еще зимой.

Об этом заявила заведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра Минздрава Виктория Тимчик, передает Укринформ. Вместе с тем она отметила, что подтвержденный факт циркуляции этого возбудителя болезни не повлияет на тактику борьбы с пандемией.

"Мы знаем, что этот штамм коронавируса в область был завезен. По нашим гипотезам, это произошло еще зимой, перед тем масштабным скачком заболеваемости в феврале", – сказала эксперт.

Тимчик добавила, что для британского штамма характерна несколько иная клиническая картина его течения. Так, у больных обнаруживают другие симптомы, наблюдаются более тяжелые случаи. Кроме того, очевидно, что он является более заразным, ведь количество новых фактов инфицирования на Закарпатье значительно больше, чем во время пика второй волны пандемии осенью 2020 года.

"Эта информация должна была бы повлиять на сознание населения и побудить людей больше соблюдать карантинные нормы: не нарушать самоизоляцию и масочный режим, не проводить семейных торжеств – ведь доказано, что британский штамм коронавируса имеет гораздо большее распространение, чем другие штаммы", – подытожила специалист.

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