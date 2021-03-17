Украина вошла в топ-10 стран мира по распространению COVID-19

За минувшие сутки, 16 марта, Украина оказалась на девятом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции и пятом на среди стран Европы. В Украине заболели 9 642 человека.

Лидерами рейтинга по количеству новых случаев COVID-19 за сутки в Европе являются Франция, Италия, Польша и Чехия. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

В мире больше всего больных вчера зарегистрировали в Бразилии, США, Франции, Индии, Италии, Турции, Польше, Чехии и Украине.

В Европе за сутки, 16 марта, диагностировали 162 252 новых зараженных COVID-19, в мире – 448 599 больных.

Возглавляют мировой рейтинг по количеству случаев коронавируса США, Бразилия, Индия, Россия и Великобритания.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что Украина по уровню смертности от коронавируса заняла 36 место среди стран Европы.