Слава Україні!

Видео дня

Слава захисникам України та усієї сучасної цивілізації!

Новости из США. Вторник, 17 марта 2026

Сегодня в выпуске:

Трамп, НАТО и Украина

Виртуальный мир 47-го президента: он уверяет, что говорил с одним из бывших президентов об Иране. Все бывшие президенты отрицают, что говорили с Трампом

* Во вторник 47-й президент запел одну из своих старых любимых "песен" о выходе из НАТО. Сделал он это на очередном "телешоу" в Овальном кабинете, на этот раз в связи со своей встречей с премьер-министром Ирландии. Трамп, правда, сказал сегодня что он еще не думал об этом, но, вообще, дал понять, что может подумать, подчеркнул, что, как он считает, ему не нужно одобрение Конгресса для этого. То есть, если он решит выйти из НАТО, то, значит, решит. И никого не будет спрашивать.

Вспомним, что в своей книге о работе в первой администрации Трампа советником по национальной безопасности, Джон Болтон, подробно описывал, как в 2018 году Трамп, тогда 45-й президент, собирался объявить на саммите НАТО о выходе США из НАТО. Как его убеждали Болтон, тогдашний госсекретарь Помпео и тогдашний министр обороны Мэттис не делать этого. И как Трамп отказался от идеи сделать такое заявление уже по дороге в зал, где проходил саммит НАТО.

У очередного заявления Трампа о НАТО есть несколько измерений.

Одно измерение - нужно ли ему формальное разрешение конгресса для выхода из НАТО? В декабре 2023 года Конгресс принял закон об оборонном бюджете США на 2024 год и, видимо, опасаясь возможного возвращения Трампа в Белый Дом, сенаторы, когда обсуждали соответствующий законопроект, решили записать туда пункт о том что президент не может принять единоличное решение о выходе США из НАТО и что для принятия такого решения президенту придется заручится поддержкой 2/3 Сената, либо Конгресс должен будет принять соответствующий специальный закон.

Есть, однако, юридическая теория, ставящая эту статью закона 2023 года под сомнение. И это теория на самом деле имеет под собой достаточно веское основание. И вот почему. Дело в том что Раздел 2 Конституции Соединенных Штатов, в котором оговариваются полномочия президента и исполнительной власти, говорит о том что исполнительная власть, то есть президент, может заключать международные договоры Соединенных Штатов c согласия двух третей Сената. Но там не оговариваются, что выходить из международных договоров президент может только с согласия двух третей Сената. И поэтому юридическая коллизия состоит в том что, если, например, Трамп примет решение о выходе из НАТО, проигнорировав закон 2023 года, такое решение его противниками придется оспаривать в судах, мотивируя свои иски законом, принятым в 2023 году и подписанным тогдашним президентом Джо Байденом. Эти судебные рассмотрения затянутся надолго и наверняка дойдут до Верховного Суда. Но вот какое решение примет суд и как долго такие судебные слушания могут происходить в судах различных инстанций, сказать трудно. Американское право – прецедентное, а прецедента когда президенту нужно было согласие Сената для того, чтобы выйти из международного договора, до сих пор не было. Поэтому суды могут как создать новый прецедент, так могут и не создать его, сославшись на то, что Конституция не требует согласия Сената на выход США из международных договоров. Однако совершенно очевидно, что Трамп, когда он говорит что ему не нужно согласие Конгресса, считает что закон 2023 года не соответствует Конституции, а проверить его соответствие Конституции он может только издав соответствующий указ о выходе из НАТО, чтобы суды решали, что не соответствует Конституции – его указ или закон.

Другое измерение этой проблемы состоит в том, что Дональд Трамп подтвердил свое отношение и к НАТО, и к союзникам Соединенных Штатов по НАТО.

Подтвердил он это, сказав, что "НАТО приняла глупое решение" не поддерживать войну Соединенных Штатов против Ирана.

Заметим, что НАТО как организация не принимала никакого решения. Никто не просил их о консультациях на основании статьи 4 договора о создании НАТО. Никто не направлял лидерам стран НАТО официальных писем. Если 47-й президент считает, что его твиты – это и есть официальные запросы США к другим государствам, то это мнение имеет значение только в его собственном виртуальном мире.

47-й президент всегда говорит о НАТО исключительно пренебрежительно, в 3 лице. Что вот есть там какое-то такое НАТО, а есть Америка, которая самая сильная которой вообще никто не нужен.

Вот цитата из твита Трампа, опубликованного во вторник в 11:18 утра:

"Большинство наших "Союзников" по НАТО уведомили Соединенные Штаты о том, что не желают участвовать в нашей Военной Операции против террористического режима Ирана… Впрочем, их действия меня не удивляют, поскольку я всегда считал НАТО — на защиту которого мы ежегодно тратим Сотни Миллиардов Долларов, защищая все те же страны — дорогой с односторонним движением: Мы их защищаем, но они для нас не делают ничего — особенно в трудную минуту… На самом деле — и я говорю это как Президент Соединенных Штатов Америки, безусловно, самой могущественной страны во всем мире, — НАМ НЕ НУЖНА НИЧЬЯ ПОМОЩЬ! Благодарю вас за внимание к этому вопросу. Президент ДОНАЛЬД Дж. ТРАМП"

В его виртуальном мире вообще нет вопроса, что это там за НАТО какое-то в сравнении с Соединенными Штатами. В этом его виртуальном мире НАТО - это должник, которому он от имени Соединенных Штатов продал в кредит очень много всего и которые должны лично ему деньги.

Он постоянно говорит о НАТО как о чем-то совершенно отдельном от США. Понимает ли президент что Соединенные Штаты являются такими же членами НАТО как еще 31 страна? Знает ли он что союз НАТО был создан по инициативе Соединенных Штатов - по инициативе президента Трумэна? Он вряд ли когда-либо читал договор о создании НАТО. Потому, что, если бы прочитал, то он вряд ли бы мог требовать от стран НАТО поддержать войну Соединённых Штатов против Ирана. Договор о создании НАТО говорит о том, что НАТО исключительно оборонительный союз, что страны НАТО будут воевать вместе в случае нападения на одну из них, поскольку согласно Статье 5 нападение на одну страну рассматривается как нападение на всех. Но то же время Статья 1 договора обязывают все страны НАТО решать спорные международные проблемы с другими странами мирным путем, посредством дипломатических переговоров, а Статья 8 запрещает странам НАТО предпринимать такие действия, которые противоречили бы договору НАТО и могли бы втянуть другие страны НАТО в конфликт.

Иран не нападал на Соединенные Штаты поэтому применить в данном случае Статью 5 невозможно. Трамп вряд ли знает и о единственном в истории случае, когда Статья 5 была применена после нападения террористов "Аль-Каиды" на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 когда. И все страны НАТО согласились, что это нападение на США является нападением на всех и воевали вместе с США в Афганистане.

В виртуальном мире 47-го президента вообще нет союзников, нет ценностей. В этом виртуальном мире есть 3 верховных правителя: путин, Си Цзиньпин ну, естественно, и он сам. Сам себя он считает самым главным правителем, путина, Си Цзиньпина считает почти равными себе, а все остальные, в том числе какое-то там НАТО - это какая-то такая мелюзга, которая вертится под ногами и мешает, а чтобы не мешать, должна слушаться тех верховных правителей в сфере влияния согласно видению Трампа, те или иные страны должны находиться

Мир, в котором у Соединенных Штатов есть союзники, отсутствует не только в голове 47-го президента, но и в Стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов, опубликованной в начале декабря 2025 года, и являющейся официальным документом, провозглашающим внешнеполитическую доктрину нынешней администрации. Там говорится только что усредненных Штатов есть интересы, но нечего не говориться об их союзниках. Там говорится о том что Соединенным Штатам нужна Европа, в которой страны не зависят от Евросоюза, нужны европейские страны в которых у власти ультраправые или правые популисты, нужны ровные, хорошие отношения с Китаем, с которым США могут торговать, нужны такие же ровные хорошие отношения с Россией с которой США тоже могут торговать. А те, кого не устраивает такой "порядок" пусть разбираются с этим сами.

Украина в понимании Трампа должна находиться в сфере влияния России и поэтому должна перед Россией капитулировать. А если она не хочет капитулировать, то, значит, в понимании Трампа, как он заявил в понедельник, Украина будет похожа на Ливан. То есть это значит, что Украину будут бомбить и она будет жить постоянно под бомбами, потому что это будет ее выбор. А другой выбор, предлагаемый Трампом, - это капитуляция. Именно капитуляция в его понимании — это правильный выбор, потому что такой выбор, как он считает, позволил бы ему торговать с Россией, но главное - заработать $12 триллионов обещанных ему путиным.

Надо сказать, что в реальном мире 47-й президент получил хороший ответ и от ведущих стран НАТО, и от Украины. Ответ от Германии и Канады, лидеры которых рассказали публично о том, как на виртуальном саммите G7 лидеры шести стран и ЕС единогласно отвергли требования Трамп снять санкции с российской нефти. Ответ от Франции и Великобритании, устроивших очень теплый прием президенту Зеленскому. Ответ от Украины направившей своих специалистов по борьбе с иранскими дронами в страны Ближнего Востока, которые Дональд Трамп не может защитить от иранских атак, и утилизирующую ежедневно тысячу или больше путинских убийц-добровольцев.

* В понедельник у 47-го президента разыгралась бурная фантазия, и он совершенно спутал реальный мир с виртуальным. Он сказал, что недавно разговаривал с одним бывшим президентом США, который пожаловался ему что вот он хотел нанести удар по Ирану, но не нанес и похвалил Трампа за то что Трамп такой удар нанес. После этого заявления Трампа все 4 ныне живущих бывших президента США – Клинтон, Буш-младший, Обама и Байден либо непосредственно сами, либо через своих представителей сделали заявление что они с Трампом не разговаривали и вопросы войны с Ираном с ним не обсуждали.

До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) осталось 1040 дней.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.

Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.