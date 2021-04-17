Хроника коронавируса на 17 апреля: от COVID-19 умерли 3 млн человек
По состоянию на субботу, 17 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 140,5 млн человек. За минувший день выявили 830 052 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 3 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 119,2 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 222 тысячи, Бразилии – 76 тысяч и США – 81 тысяча.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине с начала пандемии выявлены 1 921 244 заражения, из них 39 096 человек умерли от последствий болезни, однако 1 465 820 вылечились.
В Украине 53% жителей считают борьбу с коронавирусом в стране провальной. Удовлетворительной ее назвали 34%, а успешной – всего 3%.
Вакцину Pfizer от COVAX доставили в Украину. Самолет с грузом прибыл в Киевский аэропорт "Жуляны".
На Львовщине после прививки против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield умер 63-летний мужчина. Об этом сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий в Facebook. Случай смерти зарегистрировано как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть наступила в течение 30 дней после вакцинации. Сейчас его рассматривает Региональная группа оперативного реагирования.
Глава Министерства здравоохранения Украины заявил о готовности выламывать двери в "аптеки вакцин", но таких не существует.
В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов.
Большинство опрошенных украинцев – 39% – с начала пандемии не увеличили, но и не уменьшили употребление алкоголя. Также в рамках исследования они высказались, какие именно напитки предпочитают.