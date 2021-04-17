Канада внезапно приостановила миссию военных инструкторов в Украине

Канада приостановила миссию военных инструкторов в Украине из-за вспышки коронавируса.

Об этом заявила Алексия Кройзер из Командования совместных операций, передает CBC. Такие меры предприняты для защиты членов оперативной группы и приостановки распространения инфекции.

Сколько именно военнослужащих заразились, не уточняется. Сказано только, что они на карантине.

"Участники (миссии) с положительным результатом на коронавирус, а также их контактные лица, находятся на самоизоляции", – пояснила Кройзер.

Отметим, что Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier проводят обучение солдат и офицеров ВСУ на Яворовском полигоне Львовской области. Всего миссия насчитывает около 200 военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий украинских Вооруженных сил генерал-полковник Руслан Хомчак 9 апреля вакцинировался против коронавируса вместе с другими военнослужащими в военном госпитале.