В сети рассказали о подвиге врача, который спасает больных COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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9,8 т.
Врач

В сети рассказали о подвиге украинского врача из Киева Владимира Лиходиевского, который спасает тяжелобольных коронавирусом.

Об этом в день рождения медика, 16 апреля, написала журналистка Ольга Омельянчук на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Вова спасает. Сутками не отходит от тяжелобольных коронавирусом, надевает памперс, когда знает, что придется слишком долго работать в "красной зоне", включает видеосвязь, чтобы пациенты в реанимации увидели своих близких людей и говорит мне: "Самое страшное – то, что доктор – не бог". А я думаю: "Самое страшное – то, что не все из нас умеют быть людьми", – отметила Омельянчук.

Она поблагодарила доктора за человечность, профессионализм, умение всегда прийти на помощь и спасение жизней.

Владимир Лиходиевский.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, из-за срыва поставок вакцин против коронавируса в Украину излишки теперь станут недоступны для публичных личностей.

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