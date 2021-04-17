В сети рассказали о подвиге врача, который спасает больных COVID-19

В сети рассказали о подвиге украинского врача из Киева Владимира Лиходиевского, который спасает тяжелобольных коронавирусом.

Об этом в день рождения медика, 16 апреля, написала журналистка Ольга Омельянчук на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Вова спасает. Сутками не отходит от тяжелобольных коронавирусом, надевает памперс, когда знает, что придется слишком долго работать в "красной зоне", включает видеосвязь, чтобы пациенты в реанимации увидели своих близких людей и говорит мне: "Самое страшное – то, что доктор – не бог". А я думаю: "Самое страшное – то, что не все из нас умеют быть людьми", – отметила Омельянчук.

Она поблагодарила доктора за человечность, профессионализм, умение всегда прийти на помощь и спасение жизней.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, из-за срыва поставок вакцин против коронавируса в Украину излишки теперь станут недоступны для публичных личностей.